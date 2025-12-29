入门揭背电动车广汽埃安AION UT本地试驾｜单马达前驱马力204ps 续航力500km(NEDC) 无须「一换一」车价$149,988

入门级纯电动车选择愈来愈丰富，以高实用性与高性价比著称的广汽埃安（GAC AION）扩大战线，旗下全新AION UT五门五座位电动揭背小车今年压轴登场，「一换一」售$142,800，进取定价结合型潮格调，剑指年轻用家市场。文、图：sammy

入门电动揭背车广汽埃安AION UT本地试驾：搭载60kWh「弹匣」锂电 可爱造型夺目色彩取悦年轻用家

单马达前驱AION UT同以2025香港国际汽车博览（IMXpo 2025）作为首发舞台，同级对手包括比亚迪海豚、ORA Funky Cat、东风Nammi Box等。港版搭载60kWh「弹匣」磷酸铁锂电池，可释放204ps马力和210Nm扭力，NEDC续航力500km。充电位设于右前车侧，最高支援AC 6.6kW交流中速和DC 87kW直流快充，兼具V2L对外放电功能。值得一提，即使未能受惠「一换一」计划，电动揭背小车正价只是$149,988，仅贵了$7188，至于额定功率输出为45kWh，一级牌费每年$1,500。明年首季交付的AION UT长4,270mm、阔1,850mm、高1,575mm，轴距2,750mm。浑圆平滑外观潮趣可爱，恰似双眼形状的LED头灯份外吸睛，前后指挥灯及尾灯组均采用立方体概念设计，借以打造鲜明大担的个性化型态。新车配备17吋铝制双色轮圈，缤纷车身颜色多达8种，分别有银、白、米、紫、红、绿、红白和绿白两款two tone配搭。

入门电动揭背车广汽埃安AION UT本地试驾：车厢空间同级之冠 实用舒适设备丰足

车长不过4.3米，AION UT竟有2,750mm轴距，宽敞阔大座舱是同级国产车之冠，善用空间的技巧精湛精彩。时尚精致车厢色调同有黑、紫和试车的米3种不同配搭。小车设备一应俱全，座椅由PVC合成皮革包裹，电动蝶翼式前座的包围感与承托力具佳，并附有通风功能。除了多功能皮軚环、8.88吋LCD仪表板和14.6吋触控中央显示屏，标准配置还有电尾门、资讯娱乐系统支援导航及360泊车镜头、无线Apple CarPlay与蓝牙连接、双区恒温冷气连PM2.5滤芯、后排冷气风口、手机无线充电、前后USB连接埠、儿童监视镜、支援英语的双区智能语音控制系统、全景式天窗、SOFIX儿童安全座椅固定装置、全车26处储物格、Auto Hold自动驻车、前座正侧和侧窗帘气袋及L2级ADAS驾驶辅助系统等，透过AION App更可以智能手机远程掌控车辆。平地台连同充足脚位，加上后座椅背角度可5级调校，乘坐感很舒适，而行李箱容量介乎440至1,660升，非常实用。若天窗覆盖范围可扩大些，尾门电掣摆位能上移少许，感觉更美满。

入门电动揭背车广汽埃安AION UT本地试驾：饱满动力行车爽快 获C-NCAP五星安全评级

马力204ps，扭力210Nm，AION UT的动力输出数值谈不上亮丽，但对于一部轻型揭背电动小车来说，日常使用已胜任有余。踩踏电门板，起动反应是敏锐直接，进而施加压力，饱满力量线性平衡地释放，冲刺力不算太强，整体表现是从容爽快，驾驶模式则有节能、舒适和运动三种选项。视野清晰与转向灵活之余，电动小车的车架采用71%高强度钢铸铸成，扎实操控媲美欧洲车，兼且夺得C-NCAP五星评级。悬挂是前麦花臣与后扭力杆组合，吸震效能与支撑力皆不俗，行车感舒适稳定。始终是前驱布局，加上电动车扭力输出直接，所以入弯车速不宜太高，避免推头现象。能量回收划分关、弱、中三级，采用最强的中级，拉扯感仍觉轻微，很多时都需要自行脚踏制动板配合减速或收停车辆。当中，制动响应也有标准与运动两级选择，后者反应来得较直接，予人更足信心和把握。