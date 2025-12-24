Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宝马BMW M推全新专属App！自订仪表板/游戏化加速计/技术教学影片提升驾驶乐趣

汽车
更新时间：11:00 2025-12-24 HKT
发布时间：11:00 2025-12-24 HKT

宝马BMW M近年积极发展数码化驾驶体验，继高性能车款陆续电动化后，品牌再将数码驾驶乐趣推向另一层次，宣布推出全新「BMW M in-car apps」，包括「M Cockpit」、「M Drag Meter」及「M Channel」三个新应用，并率先登陆至配备M Sport或M Sport Pro套件的BMW iX3，未来将陆续扩展至更多采用BMW Operating System X的M高性能车系。

BMW M推全新专属App！自订仪表板、游戏化加速计提升驾驶乐趣

M Cockpit：全面掌握车辆状态

针对追求驾驶细节的M车主，「M Cockpit」可显示车辆动态、动力输出、轮胎温度、底盘表现、转向角度、海拔高度等详细行车数据，并支援多达5个自订仪表板介面。驾驶者可按个人需要设定显示内容，随时掌握车辆每项关键数据。

M Drag Meter：记录直线加速表现

顾名思义，「M Drag Meter」专为直线加速测试而设，能精准显示0-100公里/小时加速时间、减速距离及起步反应时间。系统以GPS定位支援各种性能测试，并加入游戏化元素，让驾驶者可同时检视最多4项测试结果，挑战感满Fun。

M Channel：车厢化身技术教室

「M Channel」针对电动及插电式混能车的特性，充电时亦可享受娱乐体验。车主可透过中控萤幕观赏BMW M精选影片，包括技术教学、赛事花絮及品牌故事，画面清晰、音效震撼，休息时候都可补一课。

M Community：建立M车主交流平台

品牌同步更新My BMW App，引入全新「BMW M Community」功能，让M车主可透过手机应用与其他主交流心得，会员将可优先获得限量产品资讯、活动邀请及优惠，进一步强化「GEN M」社群体验。

 

文：B1807

图：BMW

 

延伸阅读：Tesla 2025.48版圣诞更新10大功能预览

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
6小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
16小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
19小时前
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
影视圈
17小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
19小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
20小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
2025-12-23 09:45 HKT
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
2小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
2025-12-23 11:20 HKT