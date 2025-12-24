宝马BMW M推全新专属App！自订仪表板/游戏化加速计/技术教学影片提升驾驶乐趣

宝马BMW M近年积极发展数码化驾驶体验，继高性能车款陆续电动化后，品牌再将数码驾驶乐趣推向另一层次，宣布推出全新「BMW M in-car apps」，包括「M Cockpit」、「M Drag Meter」及「M Channel」三个新应用，并率先登陆至配备M Sport或M Sport Pro套件的BMW iX3，未来将陆续扩展至更多采用BMW Operating System X的M高性能车系。

BMW M推全新专属App！自订仪表板、游戏化加速计提升驾驶乐趣

M Cockpit：全面掌握车辆状态

针对追求驾驶细节的M车主，「M Cockpit」可显示车辆动态、动力输出、轮胎温度、底盘表现、转向角度、海拔高度等详细行车数据，并支援多达5个自订仪表板介面。驾驶者可按个人需要设定显示内容，随时掌握车辆每项关键数据。

M Drag Meter：记录直线加速表现

顾名思义，「M Drag Meter」专为直线加速测试而设，能精准显示0 -100公里 /小时加速时间、减速距离及起步反应时间。系统以GPS定位支援各种性能测试，并加入游戏化元素，让驾驶者可同时检视最多4项测试结果，挑战感满Fun。

M Channel：车厢化身技术教室

「M Channel」针对电动及插电式混能车的特性，充电时亦可享受娱乐体验。车主可透过中控萤幕观赏BMW M精选影片，包括技术教学、赛事花絮及品牌故事，画面清晰、音效震撼，休息时候都可补一课。

M Community：建立M车主交流平台

品牌同步更新My BMW App，引入全新「BMW M Community」功能，让M车主可透过手机应用与其他主交流心得，会员将可优先获得限量产品资讯、活动邀请及优惠，进一步强化「GEN M」社群体验。

文：B1807

图：BMW