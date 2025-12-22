Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新上市7座位MPV电动车五菱Wuling Darion EV本地试驾｜实用大空间设备丰富 CLTC续航力540km 「一换一」早鸟价$258,800

汽车
更新时间：16:05 2025-12-22 HKT
发布时间：16:05 2025-12-22 HKT

不少瞩目新车在今届2025香港国际汽车博览（IMXpo 2025）首度登场，其中之一是上汽通用五菱（Wuling）的Darion EV纯电动七座位MPV，强攻本地家庭车市场。文、图：sammy

五菱Darion EV纯电动七座位MPV本地试驾：搭载69.2kWh「神炼」锂电池 首批明年4月交车

MPV七人车最重要是空间大、够实用、设备足、能够让一家大小坐得舒舒服服。电动MPV方面，当然要行得够远，续航力够高，兼且充电快，短时间可为电池补充电量继续行程。五菱Darion EV齐备以上优点与条件，难怪不少人对新车有所期待。
    今年压轴出场的Darion EV，即内地的星光730纯电版，采用单马达前轮驱动设计，搭载厂方自家研发、容量69.2kWh的「神炼」磷酸铁锂电，拥有150kW（约204ps）马力和310Nm扭力，CLTC续航力540km可满足日用需要。充电位设于车身左后侧，连接DC快充电源，由30%充至80%约需30分钟。Darion EV的「一换一」正价是$308,800，代理现为买家提供5万元早鸟折扣优惠，出车价只需$258,800，贯彻品牌高性价比优势。代理回复现时订购，可于明年4月交车。

五菱Darion EV纯电动七座位MPV本地试驾：配备三电门与超大行李箱 中排电动透气大班椅贴身享受

Darion EV车高1.77米，有利轻松进出停车场。纯电七座MPV造型斯文大方，双电趟门与电尾门的三电门设计是有力卖点，而LED头尾灯、电折镜和17吋合金轮圈均属标准设备。除了试车的紫色，车身还有黑、白、灰颜色选择。三排2+2+3座椅编放在2,910mm的车厢轴距上，中间两张独立电动大班椅兼具透气功能，而前、中排可连成卧床，中、后排可透过中央走廊贯穿。电趟门开启角度阔大，连系高度适中地台与门边扶手，方便小孩和长者上落车。和谐舒适座舱空间宽敞，棕色配搭温暖和容易打理。
    车内设有不少实体键，操作直接无需花时间摸索。丰富设备包括仿皮座椅与多功能皮軚环，8.8吋电子仪表板和12.8吋触控中央屏幕，冷气具有PM2.5空气滤净功能，中与后排更设有独立出风口。标准配置还有电动天窗与双层隔热玻璃、50W手机无线充电、USB充电位和12V电插座、英语语音指令、Auto Hold电子制动和360泊车镜头。6喇叭音响可连接蓝牙播放，惜暂时未能支援Apple CarPlay。
    除了6气袋和ESC车身稳定控制系统，ADAS驾驶辅助系统同为出行提供周全保护。七座位模式下，尾箱储物空间不细小，放平后座椅背旋即扩张，同时把座椅整张收折，容量更达1,202升。厂方指足够放置12个行李箱，包括20吋、24吋、28吋各2个，以及6个26吋，实用性超强。

五菱Darion EV纯电动七座位MPV本地试驾：畅快灵活表现有惊喜 行车稳定乘坐舒适

马力204ps，扭力310Nm，加上车重逾2.4吨，Darion EV会否力有不逮？试车后疑虑全消。不能苛求这部大七座MPV拥有凌厉加速反应，惟整体行车是线性爽快，丝毫不觉沉闷。遇上长斜路段，发挥仍一气呵成。纵使车长近5米、横阔近1.9米，驾驶感从容不迫，弯路操控灵活自如，动作不生硬、不笨拙。电动力辅助转向没明显虚位，軚感不是轻飘的，从MPV家庭车角度出发，表现准绳实在。
    底盘结构刚扎，前麦花臣与后多连杆悬挂调校偏舒适，却没有削弱吸震效能与平衡力。偏快车速依然愿意入弯，没明显推头，车身倾斜与摆幅轻微，行车稳定又舒适。略嫌车厢隔音不足，尤其路噪颇明显。驾驶模式有Eco、Standard、Sport和个人化四种，Sport的加速反应相对更快。动力回收划分Smart、Comfort、Standard及Strong四级，制动力和軚感也有舒适、标准及运动三种，可让大家自主拣选。至于Darion EV的额定功率输出是70kW，每年牌费只需$1,500。

  • 五菱Darion EV规格
  • 传动：69.2kWh磷酸铁锂电、前置马达驱动
  • 马力/扭力：150kW(约204ps) / 310Nm
  • 续航力：540km（CLTC）
  • 尺码：4,910 x 1,870 x 1,770mm
  • 售价：$258,800（「一换一」早鸟优惠）
  • 查询：Wuling HK / 6089 9653

