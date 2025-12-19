Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新国产电动车广汽埃安AION UT香港开售│小型五座掀背超阔空间 续航力500km(NEDC) 无须一换一车价15万元

更新时间：23:25 2025-12-19 HKT
发布时间：23:25 2025-12-19 HKT

全新广汽埃安AION UT电动车今天(12月19日)晚上在尖沙咀海港城六公馆正式发表，电视艺人 叶蒨文(Sophie)、曾展望(GM)及人气唱作歌手张与辰(Vic Teo)站台宣传。香港版AION UT车价落实为HK$149,988(一换一计划为HK$142,800)。    文、图：DP

全新广汽埃安AION UT香港发表│入门级小型掀背5座 无须一换一车价15万

全新广汽埃安AION UT继上周在IMXpo香港国际汽车博览公开预展之后，今天(12月19日)正式在港登场，厂方在尖沙咀海港城六公馆举行大型发布会派对，并请来电视剧《爱回家》人气营幕情侣叶蒨文(Sophie)、曾展望(GM)作为新车揭幕嘉宾，还有本地唱作歌手张与辰(Vic Teo)即场献唱金曲。虽然开幕礼中途忽然下雨，仍无损现场热闹气氛。广汽国际副总经理王顺胜表示，品牌1月至11月成功在香港电动车市场打入前五位置，证明旗下电动车款(如AION V及ES)获得本地用家热烈支持。另外，广汽集团首席设计官张帆，向来宾详细讲解全新UT电动小车内外特色。

全新广汽埃安AION UT香港发表│卖点是车小空间大 NEDC续航力500km

香港版AION UT配用60kWh锂电及单马达前驱，输出204ps及210Nm，NEDC续航力500km，支援87kW DC快速充电。UT卖点是体积小巧空间特大，尺码4,270 x 1,850 x 1,575mm，轴距2,750mm(跟平治A-Class相同)，后排平地台脚位非常阔落。车身有8种颜色选择，车厢则有3种色调配搭。标准设备包括8.8吋数码表板、14.6吋中控触屏连导航及智能语音控制系统、人造皮椅、前排冷气通风、手机无线充电板、电动尾门等，还有主动安全辅助系统。车价落实为HK$149,988，一换一计划则为HK$142,800。

  • AION UT规格
  • 传动：60kWh锂电及单马达，前驱
  • 马力/扭力：204ps/210Nm
  • 续航力：500km(NEDC)
  • 尺码：4,270 x 1,850 x 1,575mm
  • 车价：HK$149,988(一换一计划HK$142,800)

