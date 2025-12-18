Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

超豪电动车劳斯莱斯Spectre Inspired by Primavera 「春天」限量版登场│全球7辆 香港1辆 车价968万元

汽车
更新时间：17:16 2025-12-18 HKT
发布时间：17:16 2025-12-18 HKT

劳斯莱斯(Rolls-Royce)香港代理今天(12月18日)中午，在湾仔皇后大道东胡忠大厦地下专店，发表全新Spectre Inspired by Primavera "Blossom" 别注版两门纯电跑车，配上专属车身颜色及内外配饰，全球限量7辆，据知香港只此1辆，连税售价968万元，相比标准版Spectre贵约100万元。  文、图：DP

劳斯莱斯Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera香港登场│一式三款限量发行 Blossom「初樱」版本香港1辆

全新劳斯莱斯Spectre Inspired by Primavera别注版，是以意大利语Primavera「春天」为名字和灵感，由旗下Bespoke部门特别制作的车型，有三种不同车身颜色配搭，包括Evanescent(珍珠白色)、Reverie(灰绿色)及今次见到的Blossom(粉紫色)。据代理这系列特别版首位顾客来自香港，首辆Reverie月前已经交付。今次到港展出的Blossom是香港第2辆配额，不过Blossom版听闻更加矜贵，因为全球只生产7辆，香港只此1辆。

劳斯莱斯Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera香港登场│内外衬以春樱盛放图案

劳斯莱斯Spectre Inspired by Primavera特别版规格跟标准版Spectre相同(详见规格表)，机械没有改动，只是加入大量内外专属Bespoke配置，例如Blossom版特配名为Velvet Orchid Metallic银底粉紫色车漆，配衬车身Forge Yellow黄色手绘线Coachline及樱花图案，23吋轮圈及煞车钳也有相同黄色配饰。Grace White及Peony Pink白/红双色皮革车厢衬以Forge Yellow捆边和缝线，也是此特别版的特色，座椅头枕的樱花刺绣，以及发光门槛铭牌等也是特别版标记。车厢另一话题是表板Blackwood黑木饰片以镭射刻上春樱盛开的图案。其余像Starlight星光天花板及门板等，也是标准项目。虽然Spectre Inspired by Primavera "Blossom"版车价高达968万元，相比标准版Spectre贵约100万元，不过据代理透露如果订购一辆Spectre再配上同等Bespoke额外配件，车价(连税)远超过1千万元，所以选购这款特别版其实更为精明。

  • 劳斯莱斯Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera "Blossom"规格
  • 传动：102kWh锂电+前后马达，四驱
  • 马力/扭力：584ps/900Nm
  • 尺码：5,453 x 2,080 x 1,559mm
  • 0至100km/h：4.5秒
  • 续航力：530km（WLTP）
  • 售价：$9,680,000起
  • 查询：Rolls-Royce HK/2870 1692

