全新房跑电动车万事得Mazda 6e香港预览│铁定明年到港开售 78kWh单马达后驱「一换一」意向价26万起
更新时间：09:17 2025-12-17 HKT
发布时间：09:17 2025-12-17 HKT
万事得(Mazda)香港代理于上周举行的IMXpo 2025车展，首度展示全新Mazda 6e纯电动四门跑房车，吸引大批车迷参观查询。好消息是新车落实明年中抵港交付，坏消息是车价视乎看明年3月底结束的电动私家「一换一」优惠计划会否延长或变动。
文：DP 图：MM
全新Mazda 6e香港预览│品牌首辆纯电动车 内地制造 最快明2026年中抵港发售
全新Mazda 6e已月前已在内地发售，是万事得跟长安汽车合作研发的国产电动跑房车，引用了长安深蓝Deepal的底盘及传动系统，不过外形由日本万事得设计。香港版规格已经落实，基本上跟英国右軚版相同，将会配用78kWh锂电及单马达后驱，输出258ps马力和320Nm扭力，0至100km/h加速7.5秒。WLTP续航力545km，10%至80%快速充电只需15分钟。
今次来港预览为内地左軚版本，现场所见内外包装非常Sporty，车长达4.92米、阔1.89米，轴距近2.9米。车厢装潢比现行汽油版万事得更新颖时尚，后排平地台脚位算很阔落。外形虽像四门房车，尾门实情是掀背格式，尾箱基本容量466公升，可扩展至1,074公升。至于最多人关心的车价问题，代理指如用现在电动私家车「一换一」估计在26多万元水平，但一切要看明年3月后「一换一」计划会否得到延续或改变。
- Mazda 6e（香港版）规格
- 传动：78kWh锂电+单马达，后驱
- 马力/扭力：258ps/320Nm
- 续航力：545km（WLTP）
- 尺码：4,921 x 1,890 x 1,491mm
- 售价：未定
- 查询：3768 4888
