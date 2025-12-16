比亚迪香港年累计交付2万辆新能源车｜第2万位车主陈豪与陈茵媺夫妇 钟情DENZA D9豪华7座MPV电动车

过去三年间，比亚迪香港旗下两大品牌，包括比亚迪（BYD）与腾势（DENZA），已累计在港销售了20,000辆新能源电动车。为纪录这个重要发展进程，比亚迪香港昨日（12月15日）特别举行「两万信赖 感恩同行」活动，同场并迎来第20,000位车主──艺人陈豪与陈茵媺夫妇。文、图：sammy

比亚迪香港3年累计交付20,000辆新能源车：双品牌扎根香港 迎接另一个新挑战

交车仪式于仁孚集团的富腾汽车DENZA九龙湾旗舰店举行。隆重其事，比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮和仁孚集团行政总裁颜乐文还亲身到场，向陈豪与陈茵媺夫妇交付新车，以表达对两人选择DENZA D9纯电动豪华7座MPV的谢意，并一起见证品牌在港的重要发展步伐，以及迈向20,000辆的里程碑。

比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮强调，三年间获得超过20,000名车主的支持，是BYD与DENZA双品牌在香港扎根的重要推动力量。他补充，「20,000辆新能源车代表20,000名车主、20,000个家庭与20,000份信任，意义重大。然而，20,000辆也象征着另一个新开始，面向另一新挑战。为答谢广大车主支持，比亚迪香港将持续引入更多元化的车型，涵盖家庭用车、城市代步、越野SUV及高端新能源车等，以迎合和满足顾客的不同需要。同时，品牌还会强化售后服务网络和充电支援，与合作伙伴携手推进本港的可持续交通发展，以更踏实的方式回应车主期望。」据运输署统计数字，2025年1至9月，BYD联同DENZA的新车成交量合共7,526辆，是全港汽车品牌之冠。

比亚迪香港三年累计交付20,000辆新能源车：豪华七座MPV舒适安全 买DENZA D9好过买楼

陈豪与太太陈茵媺表示，欣赏DENZA D9的宽敞实用七座位布局，加上车厢设计豪华讲究，座椅选用顶级NAPPA真皮包裹，兼且附设电动及按摩功能，不管日常出行或接送小朋友，能为一家五口带来舒适自在的私人空间。另巨大尾箱可同时摆放多件行李，假期全家一起外游无投诉。陈豪指自己尽管低调，却不想失去格调，所以这辆纯电动豪华7座MPV正是恰到好处。其次，新车续航力可达520公里（WLTC），兼且支援快速充电，充电10分钟已可行驶150公里，而安全设备也先进和完善，予人十足信心。至于Moses席上一句：「买DENZA D9真系好过买楼」，更顿时引起在场人士放声大笑。陈茵媺最喜欢是车厢的阔大空间，配合全景式天窗与按摩座椅，乘坐感与享受皆一流。此外，小雪柜也非常实用，可预先冷藏饮品或保持食材新鲜。

Denza D9 Advanced FWD规格

传动：103kWh锂电 + 前置驱动马达

马力/扭力：230kW / 360Nm

0至100km/h：9.5秒

续航力：520km（WLTC）

尺码：5,250 x 1,960 x 1,920mm

意向价：HK$598,000（「一换一」计划）

查询：2895 7300（富腾汽车）