全新中型四门电动车比亚迪BYD SEAL 6 Premium本地试驾｜单马达后驱218ps马力 NEDC续航力485km 「一换一」入门价15.8万元起

汽车
更新时间：19:47 2025-12-08 HKT
发布时间：19:47 2025-12-08 HKT

尽管2025年快将过去，但比亚迪（BYD）依然全速推进，压轴带来了全新BYD SEAL 6纯电动后驱中型四门房车，港版提供两款选择，「一换一」售价由HK$158,000起。 文、图：sammy

比亚迪BYD SEAL 6 Premium电动车试驾：进军本地中型房车市场 同级罕有RWD后驱设计

纯电动比亚迪BYD SEAL 6 Premium房车本地试驾：今年压轴出场的BYD SEAL 6份量十足，可为品牌销量续创新高。
纯电动比亚迪BYD SEAL 6 Premium房车本地试驾：今年压轴出场的BYD SEAL 6份量十足，可为品牌销量续创新高。
纯电动比亚迪BYD SEAL 6 Premium房车本地试驾：同级罕有后轮驱动布局，成就无与伦比驾控体验。
纯电动比亚迪BYD SEAL 6 Premium房车本地试驾：同级罕有后轮驱动布局，成就无与伦比驾控体验。
纯电动比亚迪BYD SEAL 6 Premium房车本地试驾：顶级版搭载56.64kWh锂电池，可释放约218ps马力与330Nm扭力，0-100km/h加速7.5秒，NEDC续航力485km。
纯电动比亚迪BYD SEAL 6 Premium房车本地试驾：顶级版搭载56.64kWh锂电池，可释放约218ps马力与330Nm扭力，0-100km/h加速7.5秒，NEDC续航力485km。

BYD SEAL 6即内地比亚迪王朝系列的秦L EV，跟海洋系列BYD SEAL海豹没有直接关连。海外版称为BYD SEAL 6，估计与采用「海洋美学」理念打造的动感外型有关。香港销售新车包括Essential入门版和今次试驾的Premium 顶级高配版，「一换一」售价HK$158,000和HK$178,000。国产电动车以高性价比挂帅，但要在激烈竞争市况中突围，必须拥有过人之处。设计智能安全与实用舒适之余，中型电动房车另一亮点，是同级罕有后轮驱动布局，可成就无与伦比的愉悦驾驶体验。入门Essential与顶级Premium均属单马达后驱车型，前者配上46.08kWh磷酸铁锂刀片电池，拥有95kW（约130ps）马力和220Nm扭力，NEDC续航力410km。Premium搭载56.64kWh更大容量电池，可释放160kW（约218ps）与330Nm更强动力，0-100km/h加速7.5秒，比入门版快5秒，而相同标准续航力高达485km，满足日用需要。

比亚迪BYD SEAL 6 Premium电动车试驾：拐弯操控满Fun 快充半小时补给80%电量

建基e平台3.0架构的BYD SEAL 6，是一部公私两宜的纯电动中型房车。顶级版动力饱满丰盈，加上净重只1,800kg，行车表现淋漓畅快，结合后驱车的活泼神生弯路动态，精准操控挥洒自如，纯粹驾驶乐趣不让身价贵好几倍的高性能房跑车专美。前麦花臣、后五连杆悬挂设定柔中带刚，滤震效能理想，支撑与平衡力俱佳，兼顾稳定性与舒适度。另新车的最小回旋半径仅5.4米，能完美应对本地狭窄路况与多弯停车场环境。驾驶模式包括Eco、Normal、Sport和Snowfield四种，其中Sport反应更直接，冲刺力更强，但一般来说，Normal已有恰好称心发挥。至于转向与制动助力同有Standard与Sport两级设定，制动能量回馈强度则有Standard和High选择。新车最高支援DC 150kW直流快充，约30分钟可补充30%至80%电量，透过V2L功能还可对外供电。

比亚迪BYD SEAL 6 Premium电动车试驾：造型兼具功能性 车厢阔落配置够多

纯电后驱四门房车长4,720mm、阔1,860mm、高1,495mm，体积与海豹接近，车厢轴距则长达2,820mm。「海洋美学」融合「龙颜」设计元素，造型美观得体，锐利LED头灯与贯穿式尾灯首尾呼应，配合隐藏式车门把手与18吋低风阻轮圈，不失科技感之余，风阻更低至0.25Cd。座舱空间偌大，全平地台后座脚位伸展充足，乘坐感惬意开扬。Premium版配置更高级，齐备仿皮座椅与电动通风前座、多功能皮軚环、8.8吋液晶仪表板和15.6吋多媒体触控中央屏幕、Apple CarPlay与蓝牙连接、恒温冷气及后座独立送风、全景式天窗、手机无线充电、气氛灯、Hi BYD语音助理、前后USB-A和USB-C连接埠、360泊车镜头、全车安全气袋及DiPilot智能驾驶辅助系统，结合高刚性车架，大大提升出行安全。新车还配备同级独有65升车前防水行李箱，而尾箱容量是460升，放平后座椅可即时扩大。安排压轴出场的BYD SEAL 6当然份量十足，看来可为品牌销量续创新高。

  • BYD SEAL 6 Premium规格
  • 传动：56.64kWh刀片锂电、后置马达驱动
  • 马力/扭力：160kW(约218ps) / 330Nm
  • 0至100km/h：7.5秒
  • 续航力：485km（NEDC）
  • 尺码：4,720 x 1,860 x 1,495mm
  • 售价：$178,000（「一换一」计划）
  • 查询：2663 0033

 

