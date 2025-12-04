Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

平治Mercedes-Benz官方精品 圣诞8折发售│指定400件服饰/模型/摆设 网店优惠同步至12月31日止

汽车
更新时间：13:30 2025-12-04 HKT
发布时间：13:30 2025-12-04 HKT

迎接圣诞节来临，平治(Mercedes-Benz)香港最近引入了一系列2025年秋冬新产品，包括服饰、模型车、家居摆设及香薰配件等，即日起至12月31日(三)，于网店或平治品牌中心选购可尊享八折优惠 。    文、部份图片：DP

平治Mercedes-Benz官方服饰精品圣诞8折发售│指定400件2025年新品优惠惠12月31日

平治香港每逢12月圣诞节期间都会以优惠价发售旗下官方精品，今年也不例外，车迷在红磡宝来街50号平治九龙品牌中心，或者官方网店(mb4.me/MBCollectionHK)，均可以八折优惠价选购多达400件指定服饰精品。
    据知今年最抢手平治精品，包括最新款1:18比例CLA Coupe(C174)电动跑房车模型(8折价$1,056)，其实真车才刚刚到港上市，估不到模型车同步发行。另外值得留意是一款1:8大比例AMG One积木遥控模型车，共有3,295个组装零件，而且套装内更配有马达、接收器、电池盒、灯光套件和一方向盘遥控器，不仅可以遥控车辆前后及转向走动，还具有变速功能及LED照明控制功能。
    说到女士们最爱，相信是一系列Mercedes-AMG F1 x Adidas车厂帽子(折后价每顶$440)，有多种不同颜色选择。男士们则可选购多款Chronograph计时码表，8折后优惠价由$2,608起。当中一款顶级计时表由瑞士制造、应用瑞士Sellita SW500机芯及钛合金款式，更由原价$24,380减至$19,504发售(8折)。

  • 平治官方精品销售点
  • 地址：平治九龙品牌中心，红磡宝来街50号
  • 查询：2504 6140
  • 网站：mb4.me/MBCollectionHK

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
7小时前
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
3小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
20小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
21小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
02:46
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
12小时前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
5小时前
01:22
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
9小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
23小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
5小时前