平治Mercedes-Benz官方精品 圣诞8折发售│指定400件服饰/模型/摆设 网店优惠同步至12月31日止

迎接圣诞节来临，平治(Mercedes-Benz)香港最近引入了一系列2025年秋冬新产品，包括服饰、模型车、家居摆设及香薰配件等，即日起至12月31日(三)，于网店或平治品牌中心选购可尊享八折优惠 。 文、部份图片：DP

平治香港每逢12月圣诞节期间都会以优惠价发售旗下官方精品，今年也不例外，车迷在红磡宝来街50号平治九龙品牌中心，或者官方网店(mb4.me/MBCollectionHK)，均可以八折优惠价选购多达400件指定服饰精品。

据知今年最抢手平治精品，包括最新款1:18比例CLA Coupe(C174)电动跑房车模型(8折价$1,056)，其实真车才刚刚到港上市，估不到模型车同步发行。另外值得留意是一款1:8大比例AMG One积木遥控模型车，共有3,295个组装零件，而且套装内更配有马达、接收器、电池盒、灯光套件和一方向盘遥控器，不仅可以遥控车辆前后及转向走动，还具有变速功能及LED照明控制功能。

说到女士们最爱，相信是一系列Mercedes-AMG F1 x Adidas车厂帽子(折后价每顶$440)，有多种不同颜色选择。男士们则可选购多款Chronograph计时码表，8折后优惠价由$2,608起。当中一款顶级计时表由瑞士制造、应用瑞士Sellita SW500机芯及钛合金款式，更由原价$24,380减至$19,504发售(8折)。