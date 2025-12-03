全新SUV电动车东风Dong Feng Nammi VIGO Pro本地试驾｜单马达前驱163ps马力 CLTC续航力471km 「一换一」车价HK$148,000

继风行05（Forthing Friday）和eπ007后，东风（Dong Feng）又有新车抵港，所指是Nammi VIGO Pro纯电动SUV，「一换一」售HK$148,000，而即使没有此优惠，车价也只需HK$157,580，贵不到一万元，定价进取亲民。文、图：sammy

纯电动SUV东风Dong Feng Nammi VIGO Pro本地试驾：额定功率48kW享受一级牌费 主攻年轻人与小家庭市场

剑指年轻人与小家庭的Nammi VIGO Pro即东风纳米06海外版，也是第二款在港上市的东风纳米车型。香港代理引入是顶级Pro版，现时订购最快圣诞节前后交车。5门5座位纯电SUV的额定功率是48kW，按照最新电动私家车5级牌费标准计算，属于Level 1级别，每年牌费为$1,500。新车同样建基量子架构底盘平台，长阔高尺码是4,306 x 1,868 x 1,654mm，体型较Nammi Box高大，轴距亦延长55mm至2,715mm，反映SUV拥有更宽敞和实用的车厢空间。型潮容貌观感时尚简约，线条勾画俐落分明，衬托行李顶架、前后黑饰泵把、轮拱与裙边及18吋轮圈，不失硬朗SUV豪情。一体化LED头灯与尾灯前后呼应，同属贯穿款式。车身颜色有白、银、灰、橙、绿和黑6种，电动车门把手以半隐藏式设计，车厢门板内侧还设有备用机械门锁，协助危急时逃生。

纯电动SUV东风Dong Feng Nammi VIGO Pro本地试驾：同级独有「天地开」尾门 宽大车厢配置丰富

新车另一卖点是同级独有，可上、下两段开启的「天地开」揭背尾门。打开「天门」顿变能遮阳隔热小篷顶，开启「地门」可当作餐桌使用，户外活动时可摆放煮食用具或食物；厂方指其承重力超过150kg，可让两名成年人乘坐休息。同时，「地门」开后会跟尾箱处于同一平面，轻易推拉便可搬运大型物品，不用费力抬举。简约格调车厢布局与eπ007近似，配色提供杏黑和灰黑两种选择。座舱配置包括皮座椅与多功能皮軚环，前座可电控调校坐姿，驾驶席兼具冷暖记忆功能。余下设备还有8.88吋电子仪表板、12.8吋触控中央屏幕、50W手机无线充电、64色气氛灯、全景式天幕顶、资讯娱乐系统支援Apple CarPlay与360镜头系统、恒温冷气连PM2.5空气过滤与后排送风、智能语音声控、前后3组USB Type-C充电、6喇叭音响、V2L对外放电、全车气袋及智慧辅助驾驶系统等，丰富程度无投诉。 补充一点，车辆系统与设定，大部分可透过实体按键处理，操作直接便利。行李箱基本容量500升，放平后座椅即时扩大，而前后座也可连成舒适卧床。

纯电动SUV东风Dong Feng Nammi VIGO Pro本地试驾：行车感轻松爽快 18分钟快充80%

单马达前驱Nammi VIGO Pro搭载51.87kWh磷酸铁锂电池，可释放163ps马力和230Nm扭力，CLTC与NEDC模式续航力分别是471km和411km，足够日常使用。SUV最高支援DC 167kW直流快充，18分钟可由30%充至80%，10分钟已可行135km，代理还为电池提供终身保养服务，令车主后顾无忧。毕竟是一部实用型电动车，不能苛求它拥有跑车化性能与操控，整体表现却恰好称心。动力结实充沛，行车轻松爽快，稍嫌是軚感偏轻柔，转向回馈反应不够实在。前独立麦花臣与后扭力梁悬挂配搭简单，但滤震力与行车舒适性有惊喜，效能较预期理想，调校出色抵赞。不过，车厢宁静度仍有可改进空间，尤其路噪颇明显，升级更换国产轮胎应有帮助。驾驶模式包括经济、舒适、运动三种，运动模式下，加速反应更快，冲刺力也更强。转向辅助同有舒适、标准、运动之分，而能量回收也备关闭、弱、中、强四级选择。有趣是新车内置三种不同情境模式，分别是「露营」、「小憩」和「雨云」。「露营」可维持车辆一直在供电状态，适合车中泊时使用，余下两种会播放不同音效，以助relax放松心情。其次，SUV尚有一个「趣味外放」功能，停车时可让车内人透过扬声器对外沟通，确富趣味性。

Dong Feng VIGO Pro规格表

传动：51.87kWh磷酸铁锂电池 + 前驱马达

马力 / 扭力：163ps / 230Nm

尺码：4,306 x 1,868 x 1,654mm

续航力：411km（NEDC）

售价：HK$148,000（「一换一」计划）

查询：Dong Feng HK / 3480 6780