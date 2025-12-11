香港汽车博览IMXpo 2025│ 200辆新车、JDM日本改装车盛展 12.11-14一连四天举行

一年一度IMXpo香港国际汽车博览，今天(12月11日)起至12月至14日(日)在亚洲博览馆举行，今年展览焦点是首次结合Tokyo Auto Salon东京改装车展香港站(TAS·HK)一同举行，四个场馆(3、6、8、10)位置一如往年，占地面积约2万方呎，大会表示今届吸引80个品牌参与，合共展出共200辆新车及JDM日本版改装车，首天开幕人流不少，很多年轻车迷争相抢购限量版车仔模型。 文、图：DP

2025 IMXpo香港国际汽车博览│多款国产新能源车首亮相

今届IMXpo车展有多款首度亮相国产新能源车(包括电动车及混能车)，包括AION UT、MG S6 EV、比亚迪Seal 6、极氪007GT及9X、零跑B10及五菱Darion EV等。今年大会特设德国汽车文化专区，展示德国经典车。超跑展区则有多款难得一见Supercars及Hypercars包括平治AMG One、Prodrive P25、KTM X-Bow GT-XR、Singer Porsche、Pagani Huayra BC、Bugatti Veyron Grand Sport等。

展馆另一半是TAS.HK东京改装车展.香港展区，包括专程运来香港展出的JDM改装车，包括MF Ghost GR86、Top Secret R33 GT-R Stealth 1st、雨官NA-7、Rocket Bunny Lotus Elise、Max Orido FL5、Mazda RX-7 254i GTX Le Mans、KUHL Racing 34ZR-GTWR SPEC-D等。不少日本改装名牌的示范车及其老板和代言人都会来港出席活动，当中包括日本著名车手织户学(Max Orido)及其女儿织户茉彩(Maaya)，还有Liberty Walk创办人及社长加藤渉、Top Secret社长永田和彦、Spoon及Tom's代表等等。现场有大量限量车仔售卖 还有亲子活动专区、美女车模选美大赛等活动。门票方面，据知基本票$80(单次出入)、单日多次出入门票价$100、优先入场门票$188、4天套票$280等，详情细资讯及购票可浏览官方网站(https://imxpo.com.hk/)。