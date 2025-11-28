全新国产电动车MG S6 EV 香港、欧洲同步登场│中型纯电SUV续航530km 意向价24万元起

国产上汽MG新车攻势最近浪接浪，继MG S5 EV电动车、MG ZS HEV混能车之后，代理再接再厉火速引入欧洲刚刚登场的全新MG S6 EV旗舰级纯电SUV，港版有RWD后驱及今次测试的AWD四驱版两款选择，「一换一」意向价24万元起，今天(11月28日)开始接受订购。 文、图：DP

MG S6 EV电动车香港欧洲同步发行│RWD后驱及AWD四驱版两款选择 对标比亚迪Sealion 7、小鹏G6及极氪7X

全新MG S6 EV香港跟欧洲同步开售，可说是品牌现时最大型纯电SUV，同级对手包括比亚迪Sealion 7、小鹏G6及极氪7X等。车子应用集团Modular Scalable Platform(MSP)底盘，车长4.7米、阔1.9米，轴距2.835米。外形有点像扩大版的S5 EV，四个标准20吋抛光轮圈十分抢镜，加上电镀窗框装饰，增添一份豪华感。个人觉得黑色、白色或浅金色车身更显高贵。

香港版有RWD单马达后驱及今次测试的AWD双马达四驱版两款选择，一律配77kWh锂电，RWD输出244ps及350Nm，0至100km/h加速7.3秒，WLTP续航力530km；AWD输出361ps及540Nm，0至100km/h只5.1秒，WLTP续航力461km，两者「一换一」意向价分别约24万及27万元。

车厢陈设是一贯MG汽车的实而不华格调，原车配有10.5吋数码表板连AR HUD投射资讯屏、12.8吋HD中控触屏、360度镜头、手机无线充电。冷气风掣键及风口，以至旋钮式波棍均是实体手控格式，座椅以Nappa皮革及Alcantara麖面物料包装，电控前座内置冷暖通风，后座也有加热功能，还有一个巨大天幕顶(连电控隔阳帘)。充电方面，两个版本支援144kW DC快充，10%充至80%约需38分钟。

MG S6 EV电动车AWD四驱版首试│ 动力强劲又顺畅 操控稳扎似欧洲车

MG S6 EV AWD双马达四驱版扭力高达540Nm，配合不算太重的车身(2,005kg)，即使采用Comfort模式(有5种选择)已有非常充沛加速力，动力来得很顺畅和线性；Sport模式力量感相若，不过电门反应更敏感、軚盘转向感更充实，它的整体调校很明显偏重舒适，没有很强跑车感觉，开起来似一辆房车。操控反应却有欧洲车一贯的稳扎风味，被动式悬挂抗倾力充足，攻弯时车身没有任何不安浮摇，急煞车重量惯性也不严重，底盘也没任何杂声或粗糙感。

S6车厢空间虽不是同级SUV最大一员，但后排平地台脚位阔落合理，而且座背角度可作调校，坐姿舒适。市区行车尚算宁静，只有轮胎传来的少量路噪声，驾乘舒适可说是MG暂时最优秀车型。