保时捷Porsche首度联乘人气Labubu 艺术车杜拜现身│龙家升亲自创作911 Targa特别版 King Mon限量雕塑同步发行

保时捷(Porsche)上周末在中东杜拜，举行一年一度Icon of Porsche 2025大型品牌车聚活动，除了展出品牌旗下不同车型，包括全球首发的Cayenne Electric电动车，另一焦点是保时捷首次联乘全球人气急升的「The Monster」系列Labubu(拉布布)公仔，来自香港的创作者龙家升亲自操刀设计出一款Labubu x Porsche 911 Targa艺术车，同时推出限量60件King Mon in Porsche 911 Targa特别版艺术雕塑。 文：Samuel 图：Porsche

Labubu x Porsche│庆祝The Monster诞生10周年及911 Targa车系60周年

自2021年起举办的Icon of Porsche活动，今年是第五届举行，是保时捷在中东地区的最大形车聚派对，活去年吸引到超过28,000人到场参加。今届厂方除了首展全新的Porsche Cayenne Electric电动版本之外，更展出多款特别版车型，同时与全球人气急升的Labubu创作者龙家升合作，限量推出60件King Mon in Porsche 911 Targa特别版艺术雕塑，庆祝「The Monster」公仔系列诞生10周年及911 Targa诞生60周年。现场同时展出一辆以Labubu为主题的Porsche 911 Targa (992)拉花艺术车。

近年全球人气急升的Labubu，是出自香港艺术家龙家升创作的「The Monster」系列，此一系列设计概念源自北欧神话的角色，广受全球不同年龄阶层人士欢迎及争相收藏。今次全球限量60个的King Mon in Porsche 911 Targa特别版艺术雕塑，以全黑色作为主调，由King Mon坐在Targa车上，其蓬松头发、尖牙、长耳朵及有趣笑容，十分可爱。留意两侧轮胎则以5种颜色点缀，带来了强烈颜色对比。