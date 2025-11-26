Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

保时捷Porsche首度联乘人气Labubu 艺术车杜拜现身│龙家升亲自创作911 Targa特别版 King Mon限量雕塑同步发行

汽车
更新时间：15:42 2025-11-26 HKT
发布时间：15:42 2025-11-26 HKT

保时捷(Porsche)上周末在中东杜拜，举行一年一度Icon of Porsche 2025大型品牌车聚活动，除了展出品牌旗下不同车型，包括全球首发的Cayenne Electric电动车，另一焦点是保时捷首次联乘全球人气急升的「The Monster」系列Labubu(拉布布)公仔，来自香港的创作者龙家升亲自操刀设计出一款Labubu x Porsche 911 Targa艺术车，同时推出限量60件King Mon in Porsche 911 Targa特别版艺术雕塑。  文：Samuel    图：Porsche

Labubu x Porsche│庆祝The Monster诞生10周年及911 Targa车系60周年

自2021年起举办的Icon of Porsche活动，今年是第五届举行，是保时捷在中东地区的最大形车聚派对，活去年吸引到超过28,000人到场参加。今届厂方除了首展全新的Porsche Cayenne Electric电动版本之外，更展出多款特别版车型，同时与全球人气急升的Labubu创作者龙家升合作，限量推出60件King Mon in Porsche 911 Targa特别版艺术雕塑，庆祝「The Monster」公仔系列诞生10周年及911 Targa诞生60周年。现场同时展出一辆以Labubu为主题的Porsche 911 Targa (992)拉花艺术车。
    近年全球人气急升的Labubu，是出自香港艺术家龙家升创作的「The Monster」系列，此一系列设计概念源自北欧神话的角色，广受全球不同年龄阶层人士欢迎及争相收藏。今次全球限量60个的King Mon in Porsche 911 Targa特别版艺术雕塑，以全黑色作为主调，由King Mon坐在Targa车上，其蓬松头发、尖牙、长耳朵及有趣笑容，十分可爱。留意两侧轮胎则以5种颜色点缀，带来了强烈颜色对比。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡多人受伤 李家超抵威院探望伤者
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
5小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
2小时前