国产电动车 红旗E-QM5的士 香港发表│99秒快速换电 意向车价18.8万起(租电计划)

电动车大行其道，香港除了愈来愈多电动私家车落地外，不少公共交通工具亦相继加入电动车行列，新能源的士就是其中之一。昨天(11月25日)，全球首台右軚可换电新能源的士「红旗」E-QM5，正式在香港发表，重点是支援全新换电技术，标志着香港公共交通电动化迈入「换电新时代」。 文：TF 资料及图片来源：龙升集团

「红旗」E-QM5全球首台右軚可换电新能源的士

今次登场的为香港推出全球首台右軚可换电E-QM5型号新能源的士，由龙升新能源控股有限公司与时代电服(宁德时代全资子公司)、一汽进出口、时代小桔四方携手合作，以换电技术支援司机，为业界提供更有利的营商环境。

「红旗」E-QM5车长达5米，车宽达1.9米，前后座椅距离达1.1米，除了可为乘客提供头等舱的空间体验，搭载高效换电技术可于99秒实现极速换电补能，以可于99秒实现极速换电补能的问题。龙升新能源控股有限公司首席执行官黄钊先生表示，公司非常荣幸有机会参与将「红旗」E-QM5型号引入香港，针对香港的士行业对车辆续航、补能效率的核心诉求。

预计2026年第一季交车时将会有3个换电站(包括粉岭及青衣)完善及投入服务，并计划于2026年底前将加设5个、至2027年将会于全港共设立不少于14个换电站，为全港用户提供方便快捷的换电服务。现时龙升新能源控股有限公司已接获「红旗」E-QM5型号右軚版可换电新能源的士意向性订单300辆，并预计明年第一季交车。

提供2大入手方案 车价18.8万起

龙升就「红旗」E-QM5的士提供2款入手方案：

「电池租用方案」车价为HK$188,000港元，可直接购买车壳，租用电池使用，优点是没有电池维修保养焦虑，以及电池性能衰减焦虑，并赠送总价值超过HKD$61,000权益大礼包，包括：

咪表及安装服务

无忧换电月卡补贴（2026年全年免费换电）

Trident 的士行车记录系统及3年服务年费

可享受1年电池租金折扣价HKD 999/月（原价HKD 1,388/月，含携电入网服务）

「整车购买方案」，车价为HK$288,000港元，直接购买整车(含电池)，通过「携电入网」方式加入全港便捷换电服务网络，赠送总价值超过HK$82,000权益大礼包，包括：

咪表及安装服务

无忧换电月卡补贴（2026年全年免费换电）

Trident 的士行车记录系统及3年服务年费

3年携电入网服务费（原价HKD 2,499/年）

电池保养延长至80万公里

「红旗」E-QM5可换电的士规格

传动：56kWh锂电+单马达，前驱

马力/扭力：150ps/260Nm

CLTC续航力： 500公里

尺码：5040×1910×1569mm

补能方式：可充、可换（99秒快速换电）





