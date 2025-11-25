Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Shoei首款AR电单车头盔｜GT-Air 3 Smart整合HUD投射车速、导航、来电资讯

汽车
更新时间：14:09 2025-11-25 HKT
发布时间：14:09 2025-11-25 HKT

当智能眼镜早已用上AR翻译导航，日本Shoei亦跟法国科技公司EyeLights合作，开发首款整合HUD（Head-up Display）的头盔GT-Air 3 Smart，以AR方式为骑士提供一套免提、免视线切换的全资讯系统。

Shoei首款AR头盔GT-Air 3 Smart整合HUD投射车速、导航、来电资讯

GT-Air 3 Smart以GT-Air 3为基础，加入EyeLights第3代HUD显示技术，帽体内置nano OLED投影模组，拥有高亮度及Full HD解像度，行车时可把实时车速、导航、来电提示等资讯，直接投射到骑士视野前方约3米位置，由于影像投射于遮阳镜，形成悬浮于路面的效果，不用转换视线，仍可掌握车速、路线及路况提示，官方指这个整合式AR显示可令骑士反应时间缩短逾30%。

HUD的显示内容可经手机App自订，速度、地图、限速提示、来电通知等可逐一选择开关，亦可调校亮度，甚至版面布局，系统还支援Siri及Google语音助理，直接经语音操作。值得留意的是，蓝牙通话以外，GT-Air 3 Smart同时设有离线mesh网络，可与其他品牌对讲机互通，方便车队长途出游。由于系统采用内置电池供电，使用时完全不用拖线，充电一次续航时间约10小时。GT-Air 3 Smart备有5种颜色选择，并提供S到XXL的尺码，然而售价高达1,199美元（约9,332港元），差不多是GT-Air 3的两倍。

 

文：B1807

图：EyeLights

 

