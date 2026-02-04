全新SUV电动车保时捷Porsche Cayenne Electric香港售价公布│442ps入门版HK$1,398,000起 顶级1,156ps马力Turbo版HK$2,568,000起

保时捷(Porsche)去年10月在网上全球发表全新Cayenne Electric纯电动版本，新车随后在杜拜举行的Icons of Porsche活动首度亮相。代号E4的全新Cayenne Electric，是保时捷继Taycan、Macan Electric之后的第三款纯电动车型，并引用了后者的进化版PPE(Premium Platform Electric)800V电驱平台。打头阵推出包括Cayenne Electric入门版及Cayenne Turbo Electric顶级版两个型号，香港代理今天(2026年2月4日)表示开始接受预订，两个型号售价落实为HK$1,398,000起及HK$2,568,000起。 文：Samuel 图：Porsche

全新保时捷Porsche Cayenne Electric发表│纯电顶级Turbo版马力达1,156hp

入门Cayenne Electric配备113kWh及前后马达四驱，输出442ps马力及835Nm扭力，0至100km/h加速4.8秒，续航力642km(WLTP)；顶级版Cayenne Turbo Electric同样配备113kWh及双马达四驱，输出1,156ps马力及1,150Nm扭力，0至100km/h只2.5秒，续航力623km(WLTP)。两者均支援390kW DC快速充电，同时备有11kW无线充电功能(配合Porsche Wireless Charging系统)。

Cayenne Electric车身相比同系汽油版长了55mm，轴距达3,023mm(比汽油版长130mm)，车身体积更庞大，不过风阻只有Cd 0.25。车身及底部配备大量空气动力学部件，Turbo版车尾更配有可伸缩的主动式Aeroblades导流翼片，令高速行车更稳定之余，同时减低风阻达到节能悭电目的。

车厢布局以Porsche Driver Experience为主题，首配12.9吋弧形曲面OLED Flow Display萤幕，另有14.25吋弧形数码表板及14.9吋副驾席屏幕(为选配项目)。天幕式玻璃顶内置Variable Light Control液晶体可变透光控制功能。后排3座位全面电动控制及翻折，尾箱空间可由781公升扩展至1,588公升。车头亦配备90公升储物箱，最后一提是Cayenne Electric拖曳能力可达3.5吨，四驱系统也可对应全天候越野功能。保时捷宣布，现时Cayenne车系提供纯汽油、混能及纯电三种不同动力选择直至2030年！