内地歌手李昊红馆骚首日散场混乱 歌迷等直通巴逼爆 永东致歉：大量私家车堵塞

内地歌手李昊昨今两日（29及30日）于红馆举行演唱会，不少内地歌迷来港观看，盛况空前。然而，昨日（29日）头场晚上约11时左右散场期间，现场却传出逼爆场景。当时不少歌迷等候乘搭直通巴过关返回内地，然而等候多时仍未能上车，事后纷纷在社交平台「小红书」大吐苦水。直通巴公司永东今日（30日）发声明致歉，并解释事件源于当时大量等待接客私家车堵塞现场，令巴士未能驶至接载乘客。永东强调已与警方沟通，今日场次将会优化排队流程。

《李昊「数到一」香港演唱会2026》昨日于晚上8时15分开场，历时约3小时，至晚上11时左右完毕。然而，不少内地歌迷事后在网上诉苦，表示等候散场巴士期间现场逼爆混乱：「一直在排队，一直在人挤人，排队也等好久，11点半结束的，2点还没到皇岗口岸！累麻了！」有内地歌迷将矛头指向直通巴公司，纷纷呼吁「避雷」，直言：「排队排成癫子，你根本不知道哪一条是对的队伍，还有一些半中途就想插进来拿贴纸。」

直通巴公司永东今日在社交平台发声明致歉，并解释昨晚是因同一时间大量私家车前往接客，路面交通情况严重挤塞，导致其公司巴士无法按原定动线驶入指定位置接载乘客，致使歌迷在演唱会结束后长时间等候，未能及时登车，造成延误。

永东指当晚公司已与警方协调应变安排，警方迅速回应，实施临时措施，全力疏导现场交通。至于今晚安排，永东强调已与警方深入沟通，并确定优化方案，已调整现场动线及排队流程，切实保障乘客的出行体验。

永东亦提出赔偿方案，表示凡购买昨日散场车票的乘客，将一律免费获赠一张相同线路的去程车票，可适用于深圳、广州、佛山、中山、江门等任一城市出发至香港市区的班次。永东坦言，昨晚路面大挤塞情况，实非其公司能把控，但承认未能提供顺畅的乘车安排，公司责无旁贷。公司将切实检讨，持续改进服务质素。

翻看「小红书」平台，当中「红馆散场拼车优惠」相关广告可谓信手拈来。这些广告标榜：「担心演唱会散场人挤人、打车排队到天亮？七座商务车拼车安排上，看完直接上车返程！」目的地除了深圳外，更远至东莞、佛山甚至广州等地。不少歌迷都留言表示有意购买，部分广告帖文甚至已标明「余位有限」，可见服务之抢手。

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