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元朗男商人贪300元性服务 洗澡时被盗11万元名表 35岁内地女罗湖落网

突发
更新时间：16:43 2026-07-21 HKT
发布时间：16:43 2026-07-21 HKT

一名50多岁男商人日前在元朗大陂头径，疑受300元性服务诱惑，跟随一名女子进入唐楼，期间应要求入浴室洗澡。岂料离开浴室后女子已不知所终，事主袋内一只价值约11万元的劳力士名表也不翼而飞。元朗警区刑事调查队接报后，翻查「锐眼计划」大量闭路电视片段锁定疑犯，至昨日（20日）趁涉案35岁内地女子经罗湖管制站准备离境时及时将其拘捕，现已暂控其一项「盗窃」罪。

锐眼计划建功 女疑犯返回内地之际落网

据悉一名报称为商人的50多岁男子，7月9日经过元朗大陂头径期间，一名女子声称以300元提供性服务。受害人被诱，遂一同到附近一唐楼单位。其后，女子要求受害人洗澡，受害人将随身物品摆在浴室外，冲完凉后，赫然发现袋内一只约值11.7万元的劳力士名表被窃，女子亦已不知所终，遂报警求助。

警方于罗湖管制站，趁涉案35岁内地女子离境之际，及时将她拘捕。资料图片
警方于罗湖管制站，趁涉案35岁内地女子离境之际，及时将她拘捕。资料图片

元朗警区刑事调查队透过「锐眼计划」，翻查区内大量闭路电视片段，经深入调查及情报分析，最终锁定疑犯身份。至昨日（7月20日）警方于罗湖管制站，趁涉案35岁内地女子离境之际，及时将她拘捕，被捕人现已被暂控一项「盗窃」罪。

元朗警区在社交平台提醒市民，应时刻提高警觉，切勿让不法之徒有机可乘，例如切勿跟随陌生人进入私人地方；以及在陌生环境时，贵重财物（如名表、首饰、大量现金）务必妥善保管。

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