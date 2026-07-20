海关打击世界杯侵权 检逾亿元仿真度高冒牌球衣球鞋 13人被捕 4人18岁以下

随著2026年世界杯圆满落幕，海关公布为期长达八个星期重点打击与世界杯赛事相关的各类侵权活动的成果。人员在行动中共侦破 50宗侵权案件，共检获24万件怀疑冒牌物品，包括世界杯参赛队伍的热门球衣、足球以及球鞋，估计市值超过1.59亿港元。行动中共拘捕13人，当中有4人为18岁以下青少年，揭示了青少年参与网络侵权罪案急剧上升，引起社会关注。而且冒牌球衣仿真度偏高，若不细心观察可蒙混过关。

动员执法侦破50宗案 检获冒牌球衣市值逾亿元

海关版权及商标科技罪案调查组指挥官吴家俊讲述行动详情时表示，海关自今年5月26日起至7月19日，展开了代号为「钢门」的全方位执法及宣传教育行动，重点打击与世界杯赛事相关的各类侵权活动。行动中成功在全港各区侦破了高达50宗涉嫌侵权案件，共检获24万件怀疑冒牌商品，这些冒牌货主要为世界杯参赛队伍的热门球衣、足球以及各款球鞋，估计总市值超过1.59亿港元，有力地打击了在大型国际体育盛事期间伺机肆虐的侵权产业链。

吴家俊指出，涉案卖家主要是透过本地市民耳熟能详的社交媒体以及一手买卖平台进行侵权活动。这些卖家多以独立个体的形式运作，各自在网络平台上张贴涉嫌冒牌产品的帖文，并非集团式经营。

在产品定价方面，网上售卖的冒牌球衣与正货存有显著的价格差距。以正版「落场版」球员版球衣为例，一般市面零售价约为每件千多元，但网上侵权卖家的售价则介乎200元至400元不等，两者之间的价格差距高达600至700元。不过，海关强调大数据系统发挥了关键作用，执法人员基本上在收到情报或透过系统锁定可疑卖家后，便会随即展开即时的执法行动。因此目前流入本地市面的涉案冒牌货品数目并不多。

至于涉案冒牌球衣的质素，吴家俊直言其仿真度普遍偏高，若不仔细端详可能会难以察觉，甚至连球衣背面往往也都印齐了球员号码及姓名。不过，若消费者从细节观察，依然能成功分辨真伪。例如仔细看球衣上的队徽，或者球员号码的立体感时，便会发现冒牌货的造工显得相当参差。尤其在球衣侧边的车工位置，冒牌球衣更容易出现线头突出的情况。

涉网络卖假球衣被捕 青少年涉案比例见增长

除大量检获假冒商品外，海关在整项行动中共拘捕13名涉案人士。在所有被捕者中，其中12人涉嫌利用网络平台售卖侵权的冒牌球衣而遭到海关检控。然而更令执法部门忧虑的是，在被拘捕的人士当中，有4人为年龄在18岁或以下的青少年，反映现时青少年参与网络犯罪的严峻情况，亦被执法当局列为必须与社会各界共同正视与防范的焦点。

根据近年数据显示，涉及网上售卖冒牌物品的青少年人数有明显上升趋势，2024 年有1 人，去年（2025 年）有2人，今年（2026 年）至今已拘捕 5 人（包括今次行动拘捕的4名青少年）。

匿名性及盛事商机诱惑 缺乏法治思维误堕法网

海关在深入分析近期青年犯罪趋势后，总结出导致青少年集体走向网络侵权犯罪的三大环境因素。首要因素在于网络世界具备高度的匿名性，导致不少青少年误以为在虚拟空间售卖假货便能轻易逃避海关人员的耳目与侦查，但事实上海关一直与时并进，透过大数据系统展开全天候巡查及实施精准打击，令不法手段无所遁形。

其次，四年一度的世界杯带来了庞大的周边商品商机，部分青年人为了在短期内「揾快钱」而选择销售冒牌货转手图利，甚至有部分青年仅仅为了出让闲置的二手物件来赚取日常娱乐开支，却在完全缺乏基本法律知识与危机感的情况下，未核实产品真伪便摆上网售卖，最终误堕法网。

最后，社交媒体与二手交易平台在网络世界的普及性极高，用户仅需极低成本或免费即可登记帐户，并广泛接触目标顾客，这种电子商务的便利性在推动电子平台的同时，亦不幸被不法分子利用作为衍生侵权的温床。

走访校园源头打击 强化尊重知识产权

有见及此，香港海关在执法的同时，已经全面开展了一系列极具针对性的宣传及守法教育活动。在较早时段，海关已率先透过各大官方社交媒体平台，密集式发布一系列的宣传单张与短片，同时透过多个媒体的专访，去深化青少年守法以及尊重知识产权的意识。吴家俊指挥官强调，在未来的日子里，海关执法人员将会陆续走访各区校园，全力加强青少年在守法方面的心智意识，务求透过教育从根源彻底打击和消弭这类网上侵权的犯罪活动。

刑事重罪切勿以身试法 吁家长正视子女消费观

吴家俊呼吁，市民在购物时应该光顾商誉良好的实体店舖或网络店舖，倘若对所购买的货品真伪存有任何怀疑，必须第一时间向相关商标持有人或其法定代理人进行查询。同时，由于暑假长假期将至，海关特别奉劝全港的家长们，应当在假期期间多些关心青少年的日常生活，留意他们的网络使用习惯以及日常财务状况，并在适当时机主动灌输正确的价值观与消费观，切勿让子女因售卖冒牌物品而抱憾终生。

海关强调，根据现行《商品说明条例》，任何人士售卖或为了解销售的用途而管有冒牌物品即属严重违法，一经法庭定罪，最高可以被判处罚款五十万元以及监禁五年，且条例并无设定所谓最低门槛或豁免数量，即使只售卖一件亦须负上刑事责任。市民如发现侵权，可透过海关24小时热线1828080或指定电邮向当局作出举报。