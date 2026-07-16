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Customs Yes青年新疆之旅｜到访大巴扎赛里木湖汗血马基地 感受文化与自然

突发
更新时间：22:38 2026-07-16 HKT
发布时间：22:38 2026-07-16 HKT

「香港海关青年发展计划」（Customs YES）40名青年成员，近日参与了新疆「一带一路」探索之旅。当中，成员由特色文化走到自然生态，感受新疆民族风情、文化魅力及绿色生态建设成果。

成员参观新疆古生态园汗血马基地，近距离认识这种珍贵马种，了解汗血马培育方式、保育工作及背后承载的历史文化。

另外，成员到访新疆国际大巴扎及喀赞其民族旅游区，走进充满中亚特色旅游区，感受热闹又缤纷的民族风情、特色建筑、民族手工艺品及精彩表演，众人从视觉、听觉到亲身体验，全方位认识新疆多元文化的魅力。

会员亦实地欣赏号称「大西洋最后一滴眼泪」的赛里木湖，从湖区壮丽自然景观，了解其丰富生态及当地保育工作，感受国家中西部地区在绿色生态建设方面成果。

由民族文化到自然风光，今次行程令会员对新疆有更立体、更深刻认识。参加者不但感受到祖国文化多元与深厚，亦见证到生态保育及可持续发展重要性。

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