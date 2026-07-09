反外围赌博｜世杯赛事白热化 警大举扫荡TG外围群组 一日拘5人包括管理员

2026世界杯赛事正式踏入八强阶段，随著各路强队交锋，战况越来越激烈，全城陷入足球狂热。然而，不法分子亦趁机活跃，令外围赌博活动更趋猖獗。警方对此绝不姑息，随即雷厉风行展开打击行动，西九龙总区重案组于今日（7月9日）大举扫荡利用Telegram平台宣传的非法赌博网站，一日内拘捕5人，包括涉案群组管理员。

西九龙总区重案组早前接获线报并展开深入调查，发现有不法份子看准世界杯热潮，利用社交媒体Telegram平台大肆宣传及推销网上非法赌博活动，吸引球迷投注。警方今日果断执法拘捕5人（24岁至55岁），包括3名本地男子、1名本地女子及1名印尼籍女子。

调查显示，被捕人士在犯罪集团中担任相关社交媒体群组管理员，以及借出用作收受外围赌注的傀儡户口持有人。5名被捕人士分别涉嫌「推广或便利收受赌注」以及「洗黑钱」罪名，目前正被扣查，警方不排除有更多人落网。

警方发言人重申，根据《赌博条例》（第148章），除由获授权营办者举办的受规管赛马及彩票、在持牌场所内进行的赌博活动，以及法律豁免的其他活动外，所有形式的赌博均属违法。这包括透过任何途径（包括网上平台）进行的投注及收受赌注。

警方特别提醒市民，该条例同样适用于身处香港境内的人士所下的赌注，不论有关外围网上平台的伺服器设于本地还是境外，参与其中即属违法。一经定罪，涉及投注相关罪行的最高刑罚为监禁9个月及罚款5万元；而涉及收受赌注或组织非法赌博的罪行，最高刑罚更可达监禁7年及罚款500万元，呼吁市民切勿以身试法。

警方早在世界杯开锣前，已指出非法赌博有数码化趋势，例如「介面数码化」（网上形式投注）、「接触数码化」（利用社交媒体发放广告）及「资金数码化」（网上转帐交收）三大特征，部分平台甚至增设虚拟货币支付以图掩人耳目。警方当时已强调会以宣传、教育、情报及执法四大方向打击，除了运用丰富经验及跨境合作追缉幕后团伙及参与者，亦会透过校园、公众地方、社区持份者及不同政府部门推广反外围赌博教育。