Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

反外围赌博｜世杯赛事白热化 警大举扫荡TG外围群组 一日拘5人包括管理员

突发
更新时间：20:10 2026-07-09 HKT
发布时间：20:10 2026-07-09 HKT

2026世界杯赛事正式踏入八强阶段，随著各路强队交锋，战况越来越激烈，全城陷入足球狂热。然而，不法分子亦趁机活跃，令外围赌博活动更趋猖獗。警方对此绝不姑息，随即雷厉风行展开打击行动，西九龙总区重案组于今日（7月9日）大举扫荡利用Telegram平台宣传的非法赌博网站，一日内拘捕5人，包括涉案群组管理员。

西九龙总区重案组早前接获线报并展开深入调查，发现有不法份子看准世界杯热潮，利用社交媒体Telegram平台大肆宣传及推销网上非法赌博活动，吸引球迷投注。警方今日果断执法拘捕5人（24岁至55岁），包括3名本地男子、1名本地女子及1名印尼籍女子。

调查显示，被捕人士在犯罪集团中担任相关社交媒体群组管理员，以及借出用作收受外围赌注的傀儡户口持有人。5名被捕人士分别涉嫌「推广或便利收受赌注」以及「洗黑钱」罪名，目前正被扣查，警方不排除有更多人落网。

警方发言人重申，根据《赌博条例》（第148章），除由获授权营办者举办的受规管赛马及彩票、在持牌场所内进行的赌博活动，以及法律豁免的其他活动外，所有形式的赌博均属违法。这包括透过任何途径（包括网上平台）进行的投注及收受赌注。

警方特别提醒市民，该条例同样适用于身处香港境内的人士所下的赌注，不论有关外围网上平台的伺服器设于本地还是境外，参与其中即属违法。一经定罪，涉及投注相关罪行的最高刑罚为监禁9个月及罚款5万元；而涉及收受赌注或组织非法赌博的罪行，最高刑罚更可达监禁7年及罚款500万元，呼吁市民切勿以身试法。

警方早在世界杯开锣前，已指出非法赌博有数码化趋势，例如「介面数码化」（网上形式投注）、「接触数码化」（利用社交媒体发放广告）及「资金数码化」（网上转帐交收）三大特征，部分平台甚至增设虚拟货币支付以图掩人耳目。警方当时已强调会以宣传、教育、情报及执法四大方向打击，除了运用丰富经验及跨境合作追缉幕后团伙及参与者，亦会透过校园、公众地方、社区持份者及不同政府部门推广反外围赌博教育。

最Hit
华富邨谋杀案│死者任保安 被扼颈约两分钟昏迷 疑凶折返被擒
01:54
华富邨谋杀案｜死者遭扼颈约两分钟昏迷 50岁疑凶折返被擒 案件明天提堂
突发
2小时前
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
社会
7小时前
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
11小时前
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
00:57
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
影视圈
9小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
2026-07-08 16:10 HKT
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
影视圈
6小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
5小时前
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
时事热话
7小时前
7-Eleven年度77折强势回归！「711大折日」首度加推至48小时 提早一日雪糕/汽水/米/油劲减
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小时 雪糕/汽水/米/油劲减 1方法再减$10
生活百科
7小时前
单身女苦候17年半二派雍盛苑 喜获靓楼跨区返工个几钟都唔嫌远 网民惊讶以为派居屋｜Juicy叮
单身女苦候17.5年二派雍盛苑 喜获靓楼跨区返工个几钟都唔嫌远 网民惊讶以为派居屋｜Juicy叮
时事热话
4小时前