尖沙咀楼上吧爆混战 3人遭「爆樽」及斩伤 警拘捕5男蒙头带署

尖沙咀发生楼上酒吧殴斗案，今（5日）晨8时55分，警方接获报案，指柯士甸路4号柯士甸商业中心一间楼上酒吧，有人集体打斗，一名男子声称遭多人袭击，亦有目击者指有人持刀。警员及救护人员到场后，将2名男子送往伊利沙伯医院治理，另有一名男子自行到伊利沙伯医院求医。现场消息指，伤者疑被人用利刀及玻璃樽所伤。

警方其后于金马伦道42号华懋金马伦中心楼上一单位，拘捕5名涉案人士，被黑布蒙头带走，其中2人亦需送院治理。

据了解，两班人在酒吧饮酒，其间疑目光问题引起争执，其后5名大汉愤然离开，不久持牛肉刀折返，斩伤姓谢（47岁）及姓梁（32岁）两男，姓孔（28岁）男子则被玻璃瓶击伤，五汉逞凶后跳上一辆白色私家车逃离。警方到场后，在场发现血迹，并于柯士甸商业中心一楼楼梯间窗外检获涉案牛肉刀，深入追查将涉案五人拘捕，由油尖警区反三合会调查组队第3队跟进。