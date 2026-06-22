警过去两周打击交通违例 拘24司机 票控630人乱过马路

警方在过去两周（5日至19日）打击司机不专注驾驶行为，及行人违法过马路行为。针对司机违例事项，警方共发出4,070张定额罚款及153张传票，并拘捕24人，罪名包括涉嫌「酒后驾驶」、「药后驾驶」及「无牌驾驶」。至于行人违规过马路方面，警方发出630张传票及367个警告。



根据警方数字，截至今年5月31日，本港今年致命交通意外死亡人数达51人，较去年同期上升45%，其中行人死亡人数占一半。分析显示，意外主要成因包括行人违规过马路，以及司机驾驶时不专注，而商业车辆更是引致意外的主要车种。



有见及此，警方在过去两周展开代号「亮景」（CLEARVIEW）及「同行者」（AUTOBINDER）的全港执法行动，重点打击司机不专注驾驶行为及行人违法过马路行为。行动期间，人员重点加强「隐形战车」巡逻，并对不负责任及不专注的驾驶行为，例如超速、不遵从交通灯号／标志、跟车太贴、胡乱转线及在汽车移动时使用流动电话等罪行进行严厉执法。