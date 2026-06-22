Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧

「Save Lily」事件非常父母曾先生及关小姐的两个月大男婴Danny，本月初起一直由社会福利署安排照顾。其父亲曾先生周日（21日）晚上向《星岛头条》表示，Danny紧急被送往东区医院接受脊椎穿刺手术。

父亲：接获通知指「紧急情况」 医生称发烧

曾先生表示：「Danny紧急被送往东区医院接受脊柱刺穿手术。暂时未有更详细资料。我们现在正前往医院了解。」目前仍未知Danny接受手术的原因。至周一（22日）凌晨1时许，Danny父母乘的士抵达东区医院儿童及青少年科病房探望。病房外有警员驻守。

曾先生接受访问时表示，当晚约10时至11时接获保良局通知，指Danny出现紧急情况，需要进行「脊椎手术」。他说：「依家啲资讯好混乱，我哋都未有好清晰嘅情报。最新收到嘅消息系保良局喺10点几、11点嘅时候通知我哋，话Danny仔有一个紧急情况，要做脊椎手术，我哋非常之担忧。」

他其后引述医生指Danny发烧，但详细情况未能在电话中清楚交代。他说：「医生就话佢发紧烧，但其他详细情况喺电话都讲得唔清楚，所以我即刻赶嚟医院了解情况。」

被问及是否已进行有关手术，曾先生回应：「应该就未做手术。」他亦表示，事件仍不明朗：「因为小朋友发烧好多时可能有其他疾病，要验好多嘢，所以其实都唔系好清楚。」

母：希望可以抱下Danny

关小姐则指，据了解Danny于当日下午约3时在收容所内被发现发烧，随即由职员送往律敦治医院，其后于晚上约10时转送至东区医院。她说：「大约3点几喺收容所发现佢发烧，职员即刻带佢去律敦治医院，之后夜晚10点左右再转嚟东区医院。」她表示，两人现时已到医院，希望直接向医生了解情况：「我哋依家就嚟到医院，希望直接喺医生口中了解Danny仔情况，希望可以探视佢，甚至可以抱下佢，睇下佢状态。」

医院暂未安排探视 需社署及社工决定

曾先生表示，医院方面暂时未能安排探视，需待社署及社工联络后再作安排。他说：「医生话暂时未可以探，要等返保良局同社工安排，因为依家唔系办公时间，要睇下联唔联络到先知有冇机会探佢。」

曾先生补充，Danny过往曾到家庭医生及明爱医院求诊两次，初步检查未见异常。他说：「之前其实我哋都有去过家庭医生同明爱医院睇过两次，初步检查都冇特别问题，但今次收到消息真系觉得好突然。」

盼可喂母乳增强抵抗力

曾先生表示目前十分担心，最希望可以见到儿子。他说：「我哋依家心情真系好担心，最紧张系唔知可唔可以探佢。」他亦提到探视情况受限：「喺过去探视入面都见到Danny好想食人奶，但一星期只可以探一次，每次得一个钟头，只可以喂到人奶。」他表示，希望今次能见到儿子并喂母乳：「我哋好希望今次可以探到佢，喂返人奶畀佢，等佢抵抗力好啲。」

惟曾先生早前以宗教信念及保障私隐为由，不愿接受DNA检测，事件其后引起社会广泛关注。警方及社会福利署介入后，男婴被送往医院检查及安排照顾。至本月4日，经DNA样本比对后，证实Danny与曾先生及关小姐具有血缘关系。

曾先生曾获准探访Danny，并在社署安排下陪同男婴到医院覆诊。曾先生其后表示，院方指Danny「目前发展正常」，未发现健康异常，医疗团队亦会持续监察其状况。

据医管局资料，腰椎穿刺（俗称「抽脑脊液」）为儿科常见诊断程序，主要透过抽取脑脊液进行化验，以协助诊断脑膜炎、脑炎等中枢神经系统疾病，亦可用作量度头颅内压或评估其他神经系统问题，例如代谢异常或脊髓炎等情况。在部分特殊情况下，亦可透过程序减压或作药物注射用途。