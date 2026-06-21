端午｜回港人潮如鲫 深圳湾受车祸影响逼爆 港珠澳车龙极高峰

端午节3日假期今日（6月21日）结束，不少北上消遣港人陆续回港，各口岸自下午起开始人头涌涌。当中深圳湾口岸及港珠澳大桥，均出现长长车龙，大批市民轮候的情况。

因深圳湾车祸 运输署一度呼吁使用其他口岸

其中在深圳湾口岸，因下午2时半左右北上方向发生4车相撞交通意外，车祸现场清理期间，由深圳湾公路大桥通往深圳湾边境管制站的支路的部份行车线封闭，上址交通繁忙。网上图片显示，因前往口岸方向交通受阻，巴士需要花较长时间才能抵达口岸，导致等候巴士返回市区的市民排起长长人龙。

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运输署于下午3时曾呼吁市民，可使用其他口岸出入境。至下午5时，运输署表示相关行车线已解封，惟车龙有待消散，现场仍交通挤塞，建议市民出行前应留意交通运输最新安排，提早计划行程，预留充足时间出行。

港珠澳大桥南下车流极度高峰

另外在港珠澳大桥，根据官方微信公众号「大桥口岸实施通关」显示，下午4时往港澳方向的私家车车龙为「极度高峰」状态，车龙轮候超过500米，候检时间超过40分钟。

本港运输署下午4时亦提醒市民，港珠澳大桥珠海口岸（往香港方向）的车辆通关广场非常繁忙，计划驾驶私家车经大桥返港的市民应妥善规划行程，预留充裕交通时间，同时在轮候时保持忍让。

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