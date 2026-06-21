深圳湾公路大桥5车相撞 私家车「反肚」酿6伤

今日（21日）下午2时36分，深圳湾公路大桥香港口岸区发生5车相撞意外，涉及4辆的士和1辆私家车。其中私家车更撞至「反肚」四轮朝天。救援人员接报指有人被困，随即赶到现场，幸发现车上各人已离开车厢。事件中共6人受伤，其中一人拒绝送院，另外5人送屯门医院治理。

警方表示，事发时4部的士在上址怀疑因应前方交通情况而停下，私家车司机沿深圳湾公路大桥往内地方向行驶，当驶至上址时私家车怀疑失控，酿成5车连环相撞，私家车其后翻侧。

事件中导致6人受伤，当中5人清醒被送往屯门医院，2名分别59岁及74岁的士男司机，各自头腰痛及颈胸脚痛；3名23至47岁男女乘客，分别四肢伤及手痛。至于40岁私家车男司机则手痛，经现场治理后拒绝送院。涉案司机均通过酒精测试，警方正继续调查车祸原因。

交通意外后，由深圳湾公路大桥通往深圳湾边境管制站的支路的部份行车线一度封闭，上址交通繁忙，运输署曾呼吁市民使用其他口岸出入境。至下午5时，运输署表示相关行车线已解封，惟车龙有待消散，上址仍交通挤塞，建议市民出行前应留意交通运输最新安排，提早计划行程，预留充足时间出行。

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