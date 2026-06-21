深圳湾公路大桥4车相撞 私家车「反肚」 酿4人受伤

今日（21日）下午2时36分，深圳湾公路大桥香港口岸区发生4车相撞意外，涉及3辆的士和1辆私家车。其中私家车更撞至「反肚」四轮朝天。救援人员接报指有人被困，随即赶到现场，幸发现车上各人已离开车厢。事件中私家车的2名乘客擦伤，一名60岁的士男司机颈痛受伤，另一名74岁的士男司机则前额受伤，4人全部清醒。警方正调查车祸原因。

运输署表示，因交通意外，由深圳湾公路大桥通往深圳湾边境管制站 的支路的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。 市民请使用其他口岸出入境。现时上址交通繁忙。

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