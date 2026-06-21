珍惜生命│火炭御龙山26岁青年堕楼 送院死亡
更新时间：11:55 2026-06-21 HKT
发布时间：11:55 2026-06-21 HKT
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今日（21日）早上9时38分，火炭乐景街28号御龙山一名男子堕楼，倒卧于天井昏迷不醒。救护员接报到场，将事主送往沙田威尔斯亲王医院抢救，惟他最终不治。
警方在现场没有检获遗书，经调查后证实死者26岁姓古，是上址住户，相信他由一楼层堕下。据悉，死者生前患有情绪病，死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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