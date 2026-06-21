珍惜生命│火炭御龙山26岁青年堕楼 送院死亡

今日（21日）早上9时38分，火炭乐景街28号御龙山一名男子堕楼，倒卧于天井昏迷不醒。救护员接报到场，将事主送往沙田威尔斯亲王医院抢救，惟他最终不治。

警方在现场没有检获遗书，经调查后证实死者26岁姓古，是上址住户，相信他由一楼层堕下。据悉，死者生前患有情绪病，死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

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明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

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