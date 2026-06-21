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元朗唐人新村男子凌晨踩电动单车 飞堕逾1米高货台死亡 早上始被发现

突发
更新时间：11:57 2026-06-21 HKT
发布时间：11:57 2026-06-21 HKT

元朗唐人新村发生离奇交通意外。今日（21日）早上9时21分，一名男子倒卧在村路一石壆地台下的凹位，不省人事，身旁有一辆电动单车，途人发现报案。救援人员赶到，但发现男子已经死亡。警方调查后相信事主驾驶电动单车，经过弯位时失事，由约1.25米高处堕下，跌落涉事凹位受伤致死。

人员在死者身上检获身份证，证实死者是54岁姓林男子，居于屯门。现场消息称，死者的头部和手有跌伤和擦伤，与由高处堕下所造成的伤势吻合，相信他驾驶电动单车失事，由高约1.25米的石壆地台堕下致死，初步估计他已死去约6小时，直至今早才被途人发现。

据了解，现场的石壆地台曾经是菜档合作社的卸货台，用作上落货，但已荒废多时。警员翻查附近的闭路电视片段，经调查后发现案发于今日凌晨约4时，当时林男踏着一部黑色电动单车，正沿村路往下村方向行驶，其间他却跌入该个逾1米高供车辆卸货用的平台，头部撞向地面后倒地不起。

案中的电动单车其后被送往大榄涌汽车扣留中心检验，案件交由新界北总区交通意外调查队跟进。警方呼吁任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电3661 3800与调查人员联络。

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