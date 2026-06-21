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警新界北打击酒驾毒驾及超速 拘捕11人 包括3通缉人士

突发
更新时间：06:40 2026-06-21 HKT
发布时间：06:40 2026-06-21 HKT

新界北总区交通部执行及管制组一连两日（19至20日）于区内展开代号「追捕者」（QUICKCHASER）的执法行动，重点打击酒后、毒后驾驶，以及超速驾驶等严重交通罪行。人员在主要干道设置路障截查可疑车辆，进行反超速侦测及对司机进行酒精呼气测试。

行动中，人员共拘捕11名本地男子，年龄介乎28至72岁，分别涉嫌「酒后驾驶」、「无牌驾驶」、「驾驶未获发牌照车辆」、「没有第三者保险而使用车辆」、「允许他人驾驶未获发牌照的车辆」、「允许并无持有驾驶执照的人驾驶汽车」及「在没有第三者保险投保的情况下允许他人使用汽车」。当中有3名为被通缉人士。

所有被捕人已获准保释候查，须于七月下旬向警方报到。

警方呼吁驾驶人士，毒后驾驶、酒后驾驶及超速驾驶均属严重罪行，一经定罪除会被罚款及停牌外，亦会判处监禁，市民切勿以身试法。警方会继续在各区进行严厉交通执法行动，打击相关违例事项，以确保道路畅通、保障市民安全及提高道路使用者的安全意识。

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