机场劫黄金│警屯门再拘24岁男 增至8人被捕 3男暂控串谋抢劫

机场700万元黄金劫案有新进展。警方经进一步调查后，周六（20日）晚上在屯门区拘捕多一名24岁男子，涉嫌「串谋抢劫」，现正被扣留调查。连同早前落网人士计算，案件至今共有8人被捕。

警方指，早前被捕的3名男子已被暂控合共一项「串谋抢劫」罪。其中29岁姓郑男子另被控一项「容许他人无牌驾驶」罪及一项「容许他人驾驶时没有第三者保险」罪；21岁姓邓男子则另被控一项「伪造文件」罪、一项「无牌驾驶」罪及一项「驾驶时没有第三者保险」罪。案件将于6月22日上午在沙田裁判法院提堂，其余被捕人仍被扣留调查。

案件发生于6月18日凌晨零时23分，警方接获报案，指一名男子在翔天中路机场三号停车场内遭多人持刀袭击及行劫。救援人员到场后，发现36岁姓胡男事主左大腿及左前臂受伤流血，清醒送往北大屿山医院治理，其后转送玛嘉烈医院。

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据了解，男事主早前应前雇主安排飞往印尼峇里，从一名印尼男子手上取得重约6公斤黄金后返港。事发时，他携带一个内藏6条、每条重1公斤金条的黑色背包，总值约700万元，于停车场准备取车离开期间，突遭3名戴口罩男子由一辆七人车下车追截。事主逃跑至多个车位后被追上及斩伤，背包被抢去，歹徒其后乘车往东涌方向逃去。

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