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警一连3日全港反罪恶 检大量毒品武器 116人被捕最细得16岁

突发
更新时间：19:44 2026-06-20 HKT
发布时间：19:44 2026-06-20 HKT

有组织罪案及三合会调查科联同各总区人员6月17日至6月19日在全港多区进行代号「逸影」的反罪恶行动，打击暴力罪案及三合会相关活动。行动中，人员突击搜查全港多个罪案黑点及怀疑非法场所，并以涉嫌「贩运危险药物」、「伤人」、「勒索」、「自称三合会成员」、「藏有攻击性武器」、「经营赌博场所」、「在赌博场所内赌博」、「经营毒窟」、「刑事毁坏」、「无牌售卖酒类饮品」、「在没有领有酒牌的处所饮酒」等罪名拘捕共116人；当中包括25名本地男子、12名本地女子、3名内地男子、3名内地女子、27名非华裔男子、2名非华裔女子、1名非华裔男童、26名外籍男子及17名外籍女子，年龄介乎16至66岁。其中一名20岁非华裔男被捕人亦涉嫌「非法入境」。

行动中，人员在各黑点及怀疑非法场所内共检获约3万元现金、约2.35克怀疑氯胺酮、8.36克怀疑霹雳可卡因、0.68克怀疑大麻花、4粒怀疑摇头丸、114毫克怀疑第一部毒药、196箱香烟、6袋烟草、11怀疑用于制造香烟包装的机器、4支伸缩棍、一支电枪、一个铁莲花、30部钓鱼机及大量啤酒和红酒等。

警方突击搜查全港多个罪案黑点及怀疑非法场所拘捕116人。警方提供
警方突击搜查全港多个罪案黑点及怀疑非法场所拘捕116人。警方提供
警方突击搜查全港多个罪案黑点及怀疑非法场所拘捕116人。警方提供
警方突击搜查全港多个罪案黑点及怀疑非法场所拘捕116人。警方提供
警方突击搜查全港多个罪案黑点及怀疑非法场所拘捕116人。警方提供
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