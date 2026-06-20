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湾仔食水管爆裂｜完成紧急维修工程 水务署：食水供应陆续恢复正常

突发
更新时间：18:22 2026-06-20 HKT
发布时间：18:22 2026-06-20 HKT

湾仔天乐里一条直径250毫米的食水管今日（20日）突然爆裂，供应予鹅颈桥街市附近一带的食水一度暂停，严重影响附近食肆的生意。水务署其后派工程人员进行紧急维修工程，又派出水车及水箱予附近商户。至傍晚6时左右，水务署表示维修工程已经完成，食水供应亦已于下午约5时半开始陆续恢复正常。

事发于清晨近6时，天乐里近湾仔道一条地下食水管爆裂，大量食水夹杂沙石从行人路涌出，附近街道水浸，电车服务一度受阻。水务署人员到场关水掣抢修，又派员主动为商户送上临时食水。

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水务署表示，在维修过程中，署方与湾仔民政事务处及当区区议员紧密联系，在受影响大厦及商户附近放置水车及水箱提供临时食水，并为有需要的居民及商户提供适切的协助，以尽量减低对市民的影响，包括署方人员亦主动为商户送上临时食水，附近商户可大致继续营业。

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