青衣长好街爆食水管 大量黄泥水涌出行车线 水务署正跟进

今日（20日）中午12时15分，警方接获报案，指青衣长好街8号时力工业大厦对开路面爆水管，大量黄泥水涌出，行人路及部分行车线被淹浸。从网上图片可见，部分行车路及行人路像铺上一层奶茶色，有网民戏称俨如「黄河」，有客货车涧水而行，甚为狼狈。

行车路俨如黄河。青衣街坊吹水会

部分行车线被浸淹黄泥水。ｆｂ青衣街坊吹水会

路面爆裂。青衣街坊吹水会

水务署在其社交平台表示，青衣长环街近长好街行人路的水管渗漏事故，经了解后确认涉事水管为一条直径150毫米食水供水管。在今日下午约一时半关上水掣后，现场即时停止涌水，路面积水迅速退却。用户的食水供应并不受影响。该署工程人员正安排重开长环街慢线。维修工程将不会影响行车交通。