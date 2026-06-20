湾仔爆食水管涌出泥水淹路面　跑马地圈电车服务暂停 

湾仔发生爆水管事故。今日（20日）凌晨5时许，湾仔道与天乐里交界一条直径10吋食水管突然爆裂，大量食水夹杂泥沙涌出路面，导致该带出现积水及淤泥，两辆电车一度受阻停驶，跑马地圈电车服务亦需暂停。

水务署及相关工程人员接报后赶赴现场进行紧急抢修及清理工作。现场所见，路面布满泥泞，行人路亦有大量泥水积聚。受事故影响，两辆电车被淤泥阻塞路轨，未能继续行驶，工程人员需到场清理路轨及路面淤泥，以恢复正常运作。

运输署表示，因水管爆裂事故，湾仔道与天乐里交界部分行车线需要封闭，驾驶人士只可使用余下行车线行车，呼吁途经车辆小心驾驶及留意现场交通情况。

署方同时引述香港电车公司通知，由于路轨受泥水及淤泥影响，跑马地圈电车服务暂停，直至另行通知。电车公司正密切监察情况，待完成清理及确认安全后，将尽快恢复服务。

截至目前，事故中暂未有接获人员受伤报告。相关部门正调查食水管爆裂原因，并加紧进行维修及善后工作。