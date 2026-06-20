湾仔爆食水管泥水淹路面 水务署预计凌晨零时恢复食水供应 电车服务一度受阻

湾仔发生爆水管事故。今日（20日）凌晨5时许，湾仔道与天乐里交界一条直径10吋食水管突然爆裂，大量食水夹杂泥沙涌出路面，导致该带出现积水及淤泥，两辆电车一度受阻停驶，跑马地圈电车服务亦需暂停。

水务署及相关工程人员接报后赶赴现场进行紧急抢修及清理工作。现场所见，路面布满泥泞，行人路亦有大量泥水积聚。受事故影响，两辆电车被淤泥阻塞路轨，未能继续行驶，工程人员需到场清理路轨及路面淤泥，以恢复正常运作。

运输署表示，因水管爆裂事故，湾仔道与天乐里交界部分行车线需要封闭，驾驶人士只可使用余下行车线行车，呼吁途经车辆小心驾驶及留意现场交通情况。

署方同时引述香港电车公司通知，由于路轨受泥水及淤泥影响，跑马地圈电车服务暂停，直至另行通知。电车公司正密切监察情况，待完成清理及确认安全后，将尽快恢复服务。

水务署在社交平台表示，就今日(20)上午湾仔天乐里的水管渗漏事故，该署工程人员进行供水调度以尽量缩小受影响范围，该署亦确保水车及水箱有足够的供应。该署人员亦主动为商户送上临时食水，就现场所见，附近商户的营业大致正常。

该署会继续密切留意市民取用临时供水的情况，确保水车及水箱有足够的供应，亦会继续与湾仔民政事务处及当区区议员保持紧密联系，向有需要的市民及商户提供适切协助。该署争取于今晚凌晨12时前完成有关的水管维修工程并恢复食水供应。