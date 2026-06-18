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黑雨｜HK Express高雄来港航班转降深圳 男乘客要求落机咆哮闹空姐：打给陆委会国台办

突发
更新时间：23:30 2026-06-18 HKT
发布时间：23:30 2026-06-18 HKT

香港天文台今日（18日）两度发出黑色暴雨警告信号，本港多班航班受到影响，其中一班原定由高雄飞往香港的香港快运航班UO131因恶劣天气被迫转降深圳宝安机场，有乘客不满安排，在机舱大吵大闹，更扬言要联系国台办和陆委会来处理。

有乘坐该航班的网民表示，飞机从高雄飞往香港时，犹如「坐云霄飞车」，后来香港天气太差只能先停深圳，机上多名乘客感到害怕，希望可以下机，惟机组人员拒绝，其中一名男子更向空姐咆哮，指如不能下机则「撒泼打滚」。

根据网上多段片段所见，男子多次表示要下机，情绪激动，附近乘客好言相劝，指因天气恶劣所以才转降深圳，要求他先让机组人员处理事件。男子未有理会，继续滋扰机组人员，「我讲白了，你们的事情不关我任何一件事情，我就是要求下机而已，懂我意思吗？老子现在只要一件事情，我要下飞机…我不是工程人员，我只是你们的消费者，听不听得懂我的意思？再听不懂，我就直接打给陆委会以及国台办过来处理这件事情。你懂我意思吗？」网民声称该名男子其后竟躺在走廊地板，然后就被抬下飞机。

根据flightradar24.com资料显示，UO131航班于上午10时46分从高雄国际机场起飞，原定11时45分抵达香港国际机场，备降深圳宝安机场。其后飞机在下午5时35分再起飞，并于傍晚6时22分抵达香港国际机场。

航班于上午10时46分从高雄国际机场起飞，原定11时45分抵达香港国际机场，备降深圳宝安机场。flightradar24图片
航班于上午10时46分从高雄国际机场起飞，原定11时45分抵达香港国际机场，备降深圳宝安机场。flightradar24图片
飞机在下午5时35分再起飞，并于傍晚6时22分抵达香港国际机场。flightradar24图片
飞机在下午5时35分再起飞，并于傍晚6时22分抵达香港国际机场。flightradar24图片

香港快运回复传媒查询时表示，6月18日由高雄飞往香港的UO131航班，以及由冲绳飞往香港的UO843航班，因香港出现不稳天气，分别转飞深圳和澳门。航班UO131备降深圳后，有数名乘客感到不适，通报相关当局后，安排乘客下机接受适切治理。航班UO843及UO131已分别于当地时间下午5时01分由澳门出发，及于下午5时35由深圳出发，继续其行程前往香港。

香港快运已通知所有受影响乘客相关航班安排，提供适切协助，并强调乘客和机组人员的安全是最首要的考虑，香港快运对此造成的任何不便深表歉意，并感谢乘客的耐心和谅解 。

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