黑雨｜香港仔华溢邨吊船遇横风横雨 工人惊险吓煞街坊

天文台今日（18日）发出黑色暴雨警告信号，多区出现灾情。网上流传一段影片，见到正在兴建的香港仔华富华溢邨，有男工人在狂风暴雨中仍在吊船上，离地至少40米，惊险万分。有网民担心工人被困吊船上，其后发帖者表示，工人并无大碍，最后安全「落番地」。

相关新闻 : 黑雨｜多区水浸 区区有险情 市民狼狈

华溢邨有男工人在狂风暴雨中被困吊船上。fb「华富生活」Siu Chung Wong片段截图

有网民表示，有男工人在黑雨期间仍然在吊船上，非常惊险。fb「华富生活」Siu Chung Wong片段截图

根据劳工处指引，当黑色暴雨警告生效期间，所有吊船、棚架等高危户外工序应立即停止。若发现恶劣天气下有不安全使用吊船工作的情况，劳工处会按证据依法处理，包括向相关持责者发出书面警告或「敦促改善通知书」／「暂时停工通知书」。当恶劣天气或「极端情况」过后，吊船须经由合资格检验员 / 合资格人士详细检验后，证明吊船在安全操作状态后，方可恢复操作或使用。

另外，《工厂及工业经营（吊船）规例》第18及29条规定，吊船不可在恶劣天气下使用，违者可判监禁1年及罚款40万港元。雇主应立即安排工人停止操作，并将吊船停泊在安全位置系稳。

