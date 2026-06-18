Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场停车场男子遇伏击挨斩 失6公斤黄金约值700万元 3刀手在逃

突发
更新时间：03:34 2026-06-18 HKT
发布时间：03:34 2026-06-18 HKT

机场发生行劫案。一名外地返港男子在机场三号停车场遭多名刀手伏击，被斩伤后再遭抢去约6公斤黄金，涉案金额约700万元。

事发于今日（18日）凌晨零时23分，警方接获报案，指一名男子在翔天中路的机场三号停车场内，遭多人持刀袭击及行劫。救援人员接报赶至，男事主手脚受伤流血，清醒由救护车送往北大屿山医院治理，其后转送至玛嘉烈医院治理。

据了解，男事主姓胡36岁，当晚由亚洲乘飞机返港，事发时携一个黑色背包，内藏约6公斤黄金。事主于停车场准备离开机场期间，突有3名戴口罩及穿不同衣物男子由一辆七人车下车追截，事主见状随即逃跑，在多个车位后被追上并施袭，手脚被斩伤，背包被抢去后，歹徒随后驾车往东涌方向逃去。

警方封锁停车场一楼调查，就现场所见，停车场内遗下一滩血迹，一辆白色电动私家车疑与案有关，警方封锁调查。另外，警员并于北大屿山公路一带进行捷进行动截查车辆。案件列「行劫」，交由新界南总区重案组第三A队跟进，暂未有人被捕，正追缉涉案3名男子，年龄介乎20至30岁。

翻查资料，据香港市场及各大银行金条报价参考，公斤金条或实体金条每克价格约介乎1,080至1,160港元水平。涉案约6公斤黄金计算，总值约介乎648万至696万港元之间。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
17小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
19小时前
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
生活百科
17小时前
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
影视圈
21小时前
《美国新闻与世界报道》发表最新一份「全球大学排名」，中文大学与澳洲墨尔本大学并列全球第28位，成为本港上榜院校之首。
大学排名｜美国新闻与世界报道排行榜 港5大学打入环球百强 中大列28最高 8资助大学排名跃升
教育新闻
21小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
20小时前
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
影视圈
10小时前
世界杯2026｜C朗领葡萄牙首战失分 刚果取队史第一分。路透社
世界杯2026｜C朗领葡萄牙首战失分 刚果民主共和国取队史第一分
足球世界
5小时前
康文署笋工推介｜兼职球场助理时薪达$72 中五学历即可申请 负责查飞/带位/活动前后准备
康文署笋工推介｜兼职球场助理时薪达$72 中五学历即可申请 负责查飞/带位/活动前后准备
生活百科
15小时前
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
政情
15小时前