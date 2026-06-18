机场停车场男子遇伏击挨斩 失6公斤黄金约值700万元 3刀手在逃

机场发生行劫案。一名外地返港男子在机场三号停车场遭多名刀手伏击，被斩伤后再遭抢去约6公斤黄金，涉案金额约700万元。

事发于今日（18日）凌晨零时23分，警方接获报案，指一名男子在翔天中路的机场三号停车场内，遭多人持刀袭击及行劫。救援人员接报赶至，男事主手脚受伤流血，清醒由救护车送往北大屿山医院治理，其后转送至玛嘉烈医院治理。

据了解，男事主姓胡36岁，当晚由亚洲乘飞机返港，事发时携一个黑色背包，内藏约6公斤黄金。事主于停车场准备离开机场期间，突有3名戴口罩及穿不同衣物男子由一辆七人车下车追截，事主见状随即逃跑，在多个车位后被追上并施袭，手脚被斩伤，背包被抢去后，歹徒随后驾车往东涌方向逃去。

警方封锁停车场一楼调查，就现场所见，停车场内遗下一滩血迹，一辆白色电动私家车疑与案有关，警方封锁调查。另外，警员并于北大屿山公路一带进行捷进行动截查车辆。案件列「行劫」，交由新界南总区重案组第三A队跟进，暂未有人被捕，正追缉涉案3名男子，年龄介乎20至30岁。

翻查资料，据香港市场及各大银行金条报价参考，公斤金条或实体金条每克价格约介乎1,080至1,160港元水平。涉案约6公斤黄金计算，总值约介乎648万至696万港元之间。