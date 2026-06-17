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海关查验日本抵港邮包 拘31岁女收件人 检161支受管制减肥针剂

突发
更新时间：14:23 2026-06-17 HKT
发布时间：14:23 2026-06-17 HKT

香港海关于6月14日及15日一连两日检获161支怀疑含有第一部毒药的抗肥胖症针剂，估计市值约15万元。海关人员于14日在空邮中心查验三件从日本抵港的邮包，经查验后，人员在包裹内发现并检获144支怀疑含有第一部毒药的受管制抗肥胖症针剂。

经跟进调查后，人员于翌日（15日）采取监控递送行动，在位于土瓜湾的收货地址拘捕一名31岁的女收件人，并在上址再检获17支怀疑含有第一部毒药的受管制抗肥胖症针剂。案件仍在调查中，该名被捕人士现获准保释。

根据《进出口条例》，任何人在没有有效入口许可证下进口药剂产品及药物，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款五十万元及监禁两年。

根据《药剂业及毒药条例》，任何人未有按照条文的规定而管有毒药表第1部所列任何毒药，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款十万元及监禁两年。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑走私活动的事宜。

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