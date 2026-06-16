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海关机场破两旅客贩毒案 检570万元K仔 3男女被捕

突发
更新时间：20:20 2026-06-16 HKT
发布时间：20:20 2026-06-16 HKT

香港海关昨日（15日）及今日（16日）在香港国际机场侦破两宗涉及行李藏毒的贩毒案件，共检获约15公斤怀疑氯胺酮，估计市值共约570万元，并拘捕2男1女。

首宗案件中，一名43岁的非本地男子昨日从荷兰阿姆斯特丹经卡塔尔多哈飞抵本港。海关人员清关时，在其寄舱行李箱内发现重约10公斤怀疑氯胺酮，遂把该名男子拘捕。跟进调查后，海关人员于同日采取监控递送行动，并在北角拘捕一名26岁的本地男子。

第一宗案件中检获的怀疑氯胺酮。
第一宗案件中检获的怀疑氯胺酮。


第二宗案件中，一名28岁非本地女旅客今日从法国巴黎飞抵本港。海关人员清关时，在她的寄舱行李内发现重约5公斤怀疑氯胺酮，遂把她拘捕。

第一宗案件的两名被捕男子已被共同控以一项贩运危险药物罪。第二宗案件的被捕女子已被控一项贩运危险药物罪。两宗案件将于明日（17日）在西九龙裁判法院提堂。

第二宗案件中检获的怀疑氯胺酮。
第二宗案件中检获的怀疑氯胺酮。
第二宗案件的被捕人士（中）。
第二宗案件的被捕人士（中）。

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