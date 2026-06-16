海关机场截出口苏里南空运货物 揭220万元走私白银藏纸箱
更新时间：15:18 2026-06-16 HKT
发布时间：15:18 2026-06-16 HKT
发布时间：15:18 2026-06-16 HKT
香港海关6月3日在香港国际机场侦破一宗涉嫌利用空运货物走私的案件。海关根据风险评估，在机场海关验货场检查一个准备出口往苏里南，报称载有不锈钢结构钢珠的空运货物，经查验后，海关人员在24个纸箱中检获约120公斤怀疑走私白银，估计市值约220万元。
海关指案件仍在调查中，不排除会有人被捕，会继续透过风险评估和情报分析，严厉打击各类型走私活动。
最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
2026-06-15 16:13 HKT
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
2026-06-15 14:03 HKT
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
2026-06-15 16:30 HKT
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
2026-06-15 16:30 HKT