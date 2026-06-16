Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关机场截出口苏里南空运货物 揭220万元走私白银藏纸箱

突发
更新时间：15:18 2026-06-16 HKT
发布时间：15:18 2026-06-16 HKT

香港海关6月3日在香港国际机场侦破一宗涉嫌利用空运货物走私的案件。海关根据风险评估，在机场海关验货场检查一个准备出口往苏里南，报称载有不锈钢结构钢珠的空运货物，经查验后，海关人员在24个纸箱中检获约120公斤怀疑走私白银，估计市值约220万元。

海关指案件仍在调查中，不排除会有人被捕，会继续透过风险评估和情报分析，严厉打击各类型走私活动。

其中一包检获的怀疑走私白银。政府新闻处图片
其中一包检获的怀疑走私白银。政府新闻处图片
检获的怀疑走私白银。政府新闻处图片
检获的怀疑走私白银。政府新闻处图片

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
7小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
5小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
23小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 14:03 HKT
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
2026-06-15 16:30 HKT
搭港铁最怕遇「柱男柱女」？ 网民创1奇招击退「紧挨扶手人士」 乘客激赞：好实用！
搭港铁最怕遇「柱男柱女」？ 网民创1奇招击退「紧挨扶手人士」 乘客激赞：好实用！
生活百科
5小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
2026-06-15 16:30 HKT
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
8小时前