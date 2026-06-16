海关机场截出口苏里南空运货物 揭220万元走私白银藏纸箱

香港海关6月3日在香港国际机场侦破一宗涉嫌利用空运货物走私的案件。海关根据风险评估，在机场海关验货场检查一个准备出口往苏里南，报称载有不锈钢结构钢珠的空运货物，经查验后，海关人员在24个纸箱中检获约120公斤怀疑走私白银，估计市值约220万元。



海关指案件仍在调查中，不排除会有人被捕，会继续透过风险评估和情报分析，严厉打击各类型走私活动。

其中一包检获的怀疑走私白银。政府新闻处图片

检获的怀疑走私白银。政府新闻处图片