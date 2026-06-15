八乡帛事争路｜村长愤慨怒斥崔老板讲大话：唔系人嚟，一啲感情都无

八乡水流田村上周六（13日）早上发生一宗因路祭引发的交通冲突，涉事司机未有礼让出殡队伍，反而不断响咹，引起村民激愤。司机「崔老板」昨日（14日）受访时声称村民「老奉」封路并欠缺交通指示，又自称被人袭击。《星岛》今日（15日）到水流田村向村长了解，村长驳斥崔老板「擘大眼讲大话」，又直言对方「唔系人嚟，一啲感情都无」。

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水流田村村长蔡先生忆述，当日早上9时许，村内一名兄弟出殡，村民在道路为先人举行「担幡买水」仪式。当时涉事司机驶至出殡队伍前试图进村，村民第一时间上前打招呼，表示正在路祭，通常等待约20分钟，并建议对方如果赶时间可以行另一条路，两路相距仅约5分钟车程。

司机初时没有出声回应，约5分钟后突然不断响咹，对先人极不尊重。村民随即上前询问，司机随即投诉对方阻路，并反怪村民为何没有指挥交通和张贴告示。蔡村长解释，由于一众村民一早已知相关帛事，而且难以预计村外人何时到来，再加上进村有第二条路，因而没有特地就路祭张贴告示。

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蔡村长续指，村民最初并无口出恶言，然而当时司机竟道「系唔系死人就大晒？是不是原居民就大晒」、「唔畀我入，你哋都唔使旨意出」，由于司机态度凉薄，且耽误了先人上山入土为安，一众村民因此情绪激动与之理论。

蔡村长又提到，警员到场时司机竟「擘大眼讲大话」，声称不知有路祭，又言有人打他。村长强调根本没有人碰过他，直言「一入嚟已经见到喃呒佬啦，全部废话全部大话……任何一个人都唔会做呢啲行为，喺我心目中（佢）都唔系人嚟，一啲感情都无。」至于涉事司机究竟入村目的为何，蔡村长则指不清楚，「我唔识佢，无人识佢」。