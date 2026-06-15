西环发型屋店员被抢金链 深水埗起回赃物 两男子沙田被捕

西环西祥街一间街坊发型屋，今日（15日）下午4时许53岁男店员报案，表示有两名陌生男子进入店舖后，突然抢走其颈上一条约值5000元的金链，之后逃之夭夭。警方调查后，在沙田区拘捕两名涉案男子，并于深水埗一金行起回涉案金链，被捕人现正被扣留调查。

据了解，疑犯作案后疑前往深水埗，到福荣街及北河街交界一金行企图销赃，警员遂赶至搜索匪踪。 事件中店员幸无大碍，拒绝送院。西环现场所见有多名警员在店舖内外搜证，并向店员了解案发经过。案件正由西区警区重案组跟进。

警方经进一步调查后，人员在深水埗区一金行起回涉案金链，并于同日晚上在沙田区拘捕一名54岁姓谭本地男子及一名33岁姓彭本地男子，涉嫌「行劫」。所有被捕人现正被扣留调查。人员亦起回部分怀疑被捕人变卖涉案金链的赃款。