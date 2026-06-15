海关宣传队出动 提醒市民买预缴套餐须审视认清风险
更新时间：14:53 2026-06-15 HKT
发布时间：14:53 2026-06-15 HKT
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海关宣传队继续出动，于过去周末（6月12至14日）再次现身湾仔会展，向参与「第19届健康博览2026」入场人士派发宣传单张 ，提醒消费者在购买预缴套餐时一定要：
1)认清若商户结业带来的风险
2)考虑个人需要及财务状况
3)细阅合约有效期及服务内容
4)保留交易单据、合约及相关纪录
举报不良营商，可致电海关24小时热线 182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户 （[email protected]） 或网上表格（https://eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/） 举报怀疑违反《商品说明条例》的事宜。
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