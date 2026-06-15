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海关宣传队出动 提醒市民买预缴套餐须审视认清风险

突发
更新时间：14:53 2026-06-15 HKT
发布时间：14:53 2026-06-15 HKT

海关宣传队继续出动，于过去周末（6月12至14日）再次现身湾仔会展，向参与「第19届健康博览2026」入场人士派发宣传单张 ，提醒消费者在购买预缴套餐时一定要：

1)认清若商户结业带来的风险

2)考虑个人需要及财务状况

3)细阅合约有效期及服务内容

4)保留交易单据、合约及相关纪录

海关宣传队在过去周末现身湾仔会展，向参与「第19届健康博览2026」入场人士派发宣传单张。
海关宣传队在过去周末现身湾仔会展，向参与「第19届健康博览2026」入场人士派发宣传单张。
海关提醒消费者在购买预缴套餐时一定要认清若商户结业带来嘅风险。
海关提醒消费者在购买预缴套餐时一定要认清若商户结业带来嘅风险。
海关提醒消费者购买预缴套餐时一定要认清若商户结业带来风险。
海关提醒消费者购买预缴套餐时一定要认清若商户结业带来风险。

 

举报不良营商，可致电海关24小时热线 182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户 （[email protected]） 或网上表格（https://eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/） 举报怀疑违反《商品说明条例》的事宜。

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