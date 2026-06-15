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钻石山回旋处的士疑切线撞九巴 铲行人路毁3米铁栏

突发
更新时间：13:19 2026-06-15 HKT
发布时间：13:19 2026-06-15 HKT

钻石山有的士和九巴相撞。今日（15日）早上10时28分，一辆的士和一辆九巴分别沿斧山道西行，当两车驶至凤德道回旋处时，的士怀疑由内线切向外线，未料与正在外线行驶之九巴相撞。的士余势未止，继而撞向路边铁栏才停下。

警员接报到场，发现约3米铁栏被撞毁。幸事件中无人受伤，的士37岁姓陈男司机，以及九巴45岁姓黎男车长，在场协助警方调查，案件列作「交通意外--有政府财物损毁」处理。

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