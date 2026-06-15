珍惜生命│ 葵涌货柜码头42岁男子堕平台 现场不治

今(15日)早上8时52分，葵涌一号货柜码头，一名42岁男子被发现倒卧在货物存放区平台，昏迷不醒，救护员接报到场，经检验后证实他现场不治，并已死去一段时间。

警方初步调查显示，事主由高处堕下，现场检获遗书，正了解其寻死原因。

葵涌1号货柜码头一名42岁男子当场死亡。梁国峰摄

葵涌1号货柜码头一名42岁男子当场死亡。梁国峰摄

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