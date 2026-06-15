珍惜生命│ 葵涌货柜码头42岁男子堕平台 现场不治
更新时间：10:02 2026-06-15 HKT
发布时间：10:02 2026-06-15 HKT
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今(15日)早上8时52分，葵涌一号货柜码头，一名42岁男子被发现倒卧在货物存放区平台，昏迷不醒，救护员接报到场，经检验后证实他现场不治，并已死去一段时间。
警方初步调查显示，事主由高处堕下，现场检获遗书，正了解其寻死原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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