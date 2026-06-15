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42岁男湾仔酒吧睇完世界杯 载友转场涉酒驾被捕

突发
更新时间：08:10 2026-06-15 HKT
发布时间：08:10 2026-06-15 HKT

世界杯期间警方继续严厉打击醉驾行为，再有司机因「睇波」畅饮惹祸。今日（15日）凌晨约3时许，一名42岁黄姓男子与4名友人在湾仔一间酒店酒吧观看世界杯赛事后离开，他驾驶私家车载同该4名友人「转场」，惟车辆驶至铜锣湾勿地臣街近耀华街交界时，因行车轨迹左摇右摆、形迹可疑，被现场巡逻的警员截停。

黄男接受随机酒精呼气测试后录得48度读数，证实超标，涉嫌「酒后驾驶」被当场拘捕。同车4名友人协助调查后获放行，私家车则被拖走扣验。

据了解，涉案被捕的42岁黄姓男子，在本地一间食品公司任职。昨夜适逢世界杯精彩赛事上演，黄男相约4名同性友人，一同前往湾仔道一间酒店内的酒吧清遣，顺道观看深夜直播球赛。至今日凌晨3时许球赛结束后，众人带着醉意离开酒吧，黄男未有选择搭乘公共交通工具，反而亲自坐上司机位驾驶私家车，载同该4名友人准备离去。

当私家车沿铜锣湾勿地臣街行驶至近耀华街附近时，由于司机受到酒精影响，私家车在路面上显得摇晃不定，遭附近执行巡逻任务的警员截查。警员在盘问期间，发现黄男满身酒气，遂勒令他接受俗称「吹波波」的随机酒精呼气测试。结果显示，黄男体内的酒精呼气读数高达48度，比法定每100毫升呼气中含22微克酒精的限度超标逾一倍。

 

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