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港铁利东站男乘客疑被偷胶袋 报称内藏九万元金饰及名贵干邑

突发
更新时间：02:33 2026-06-15 HKT
发布时间：02:33 2026-06-15 HKT

昨日（14日）晚上8时许，一名47岁李姓男子向警方报案，指自己在港铁利东站月台椅子休息期间，大意将一个胶袋遗留在凳底，未料登上列车后才惊觉遗下财物。当他匆忙折返现场寻找时，该胶袋已凭空消失，怀疑遭人顺手牵羊偷走。事主向警方报称，胶袋内装有总值高达9万港元的贵重物品，当中包括多件黄金首饰以及一支价值逾6万元的名贵干邑白兰地。

胶袋藏两金链一金戒 另有一支六万多元拿破仑名酒

据了解，涉案的47岁男事主李男，昨晚手持一个毫不显眼的普通胶袋，在港铁南港岛线利东站的1号月台等候往金钟方向的列车。期间他感到疲倦，遂坐在月台的长凳上闭目养神，并顺手将胶袋塞进凳底空间。

不久后列车进站，李男匆忙站起并尾随其他乘客步入车厢，却一时间将凳底的胶袋忘得一干二净。当列车开出后，李男才猛然想起胶袋仍留在月台，随即在下一站下车，并急焦乘搭相反方向列车折返利东站月台。惟他赶回当初坐过的长凳时，凳底已是空空如也，四下搜寻无果，怀疑已被其他路过的贪心乘客偷走，无奈下唯有报警求助。

警方及地铁职员接报后赶赴1号月台了解，并在站内展开搜查，惜未有发现。事主向警方报称，胶袋内藏有一只金戒指、两条金手链，更有一支价值约6万多港元的「Courvoisier」拿破仑干邑白兰地，所有财物合共总值约9万港元。警方将案件列作「盗窃」案处理。

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