义勇奖系列｜与菜刀男周旋 两休班警长防范血案 同袍赶及制服疑人

两名休班警长去年于观塘顺利邨用膳期间，目击一名男子手持菜刀扬言斩人，情况危急。两人凭借昔日驻守冲锋队的默契与经验，与持刀男周旋并成功拖延至同袍赶至将其制服，避免了伤亡惨剧。两人于今年初因其英勇表现获颁「义勇奖」，两人接受访问时表示，从警多年，「保护市民生命财产」的初心未曾改变，警察职责不分执勤与否，只要见到市民安全受到威胁，必然挺身而出。

去年4月，同为警长的郭凯杰和钟肇恒于休班期间相约用膳。两人途经顺利邨内一处休憩处时，发现一名情绪极为激动的男子正手持菜刀，与另一名男子发生激烈口角。郭凯杰回忆，当时持刀男情绪高涨，不断挥舞手中的菜刀，更扬言要将对方斩死。虽然两人当时并非正在执勤，他们依然义无反顾挺身而出。

警长钟肇恒（右二）和警长郭凯杰（右一）获颁2025年「义勇奖」。

郭凯杰与钟肇恒于多年前曾一同驻守冲锋队，历练出高度默契。面对突发危机，两人无需过多的言语交流，单凭一个眼色便行动。郭凯杰透露，当时两人身上并无任何装备，在评估形势后，认为现场状况在能力应付范围之内，但若贸然使用武力硬碰，难保会有人在混乱中受伤，因此实行拖延战术。

为了避免刺激疑犯情绪，两人达成默契，分头行动，当时钟肇恒负责进行游说以分散男子的注意力，而郭凯杰则拿起一张胶椅作防御戒备，并站在前方为拍档以作保护。期间，持刀男子在距离郭凯杰不足两米处不断挥舞菜刀，但他毫不退缩，严防对方突然发难施袭，「我对自己的体能有信心，能够制服他。而且我和拍档均曾驻守冲锋队，对于如何应对情绪激动人士有丰富经验。」

钟肇恒分享道，任职冲锋队期间接受过大量战术训练，以及精神紊乱或持有武器人士的应对策略，这些经验与警觉性早已「入了血」，遇到突发事件亦能迅速评估并作出反应。他们在现场与持刀男周旋对峙，成功拖延到持有装备的冲锋队同袍抵达现场，最终将疑犯制服，因及早介入事态未有发展至严重伤亡，涉案男子随后被警方拘捕。

警长钟肇恒（左）及警长郭凯杰（右）去年休班期间，合力控制一名情绪失控的持刀男子，保障社区和市民安全。

两人因其英勇行为成为「义勇奖」得主。郭凯杰感言，入职将近30年，初心始终是「保护市民生命财产安全」，不论休班与否，警察的使命从不卸下。事实上这并非郭凯杰首次在休班期间挺身而出。他分享，自己曾于非工作时间目击数名男子在街头斗殴，当时双方正处于互相推撞的阶段，凭借过去的执法经验，评估若非有外力介入，冲突有可能升级为伤人案，于是立即表露警察身份，从而有效控制场面，最终成功阻止双方，在冲突恶化前平息事件，「获奖后看到网民的正面留言，感到高兴，因能够让市民看到警察不分昼夜、不分是否当更，每一刻都在守护著他们。」

郭凯杰一直视保护市民为最大动力。他回顾自己的警务生涯，感言自己「没有入错行」，至今仍以能成为警察感到自豪。他分享道，于数年前驻守西九龙总区特遣队期间，曾成功侦破一宗骗案。当时正值便衣巡逻的他，留意到一名女子正在港铁站内焦急地等待交收，于是悄悄观察，未几一名自称「帮人交收」的男子现身，并向事主展示一张宣称已经转帐的过数纸。

事主不疑有诈，正准备交出价值不菲的名贵手袋，然而郭凯杰听到对话内容后，便立即识破是典型的骗案手法，利用伪造过数纸进行二手买卖骗取财物。他随即阻止双方交易，并将骗徒拘捕，成功为事主挽回财物损失，事主对此感激不尽，「看似平凡，但经常有市民误堕骗局，能够以经验保障市民的财产安全，绝对有意义。」

警长钟肇恒现时驻守警区的特遣队，主要负责处理及打击在社区发生的各类罪案，保障市民生命财产安全，同时需要在一些人群管理行动中提供支援。 他表示，能够在最贴近市民的前线岗位工作，每当成功化解危机，或成功为有需要人士提供协助，都会更加坚定他守护社区的信念。

对于荣获「义勇奖」，钟肇恒深感荣幸及鼓舞。他认为，自己只是在关键时刻做了一位警察应该做的事，这份荣誉不仅属于个人，更是对警察专业精神的认同。「这次事件中，自己与拍档挺身而出，是源于对保障市民安全的责任感，以及作为警务人员的使命。」他分享道：「希望透过这次事件，让广大市民明白，当发生危急情况，或有人需要协助，香港警察必定会挺身而出，全心全意守护市民。」

记者 麦键泷